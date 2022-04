Haas-teambaas Günther Steiner is er klaar mee dat zijn team voor ‘witte Ferrari’ wordt uitgemaakt en dat sommige teams naar verluidt bij de FIA hebben gevraagd om de samenwerking met Ferrari te controleren. Steiner stelt dat deze opmerkingen van teams komen ‘die slecht werk hebben geleverd’.

Drie teams zouden volgens Auto, Motor und Sport bij de FIA aan de bel getrokken hebben vanwege de ‘witte Ferrari’, zoals de VF-22 gekscherend genoemd wordt. Haas maakte ten opzichte van vorig jaar een grote sprong vooruit, waardoor de teams met argusogen kijken naar de samenwerking met Ferrari. Haas koopt namelijk voor een groot deel onderdelen van Ferrari en heeft bovendien personeel van Ferrari binnengehaald omdat Ferrari vanwege het budgetplafond wat personeel moest verschuiven.

De twee teams werken dus nauw samen, maar Haas-teambaas Günther Steiner is er ondertussen wel klaar mee dat zijn team onder het vergrootglas ligt van de concurrentie. “Het is altijd hetzelfde verhaal”, zegt Steiner in gesprek met Sky Deutschland. “Als we een goede auto hebben, dan hebben we iets gekopieerd. Als we een slechte auto hebben, dan staan we waar we horen te staan. Ik vind deze simpele manier van denken niet zo slim. Je moet mensen respecteren. We zijn hier niet alleen maar als veldopvulling.”

“We zijn hier ook om anderen te verslaan”, voegt Steiner toe. “Normaliter komen dit soort beschuldigingen van mensen die slecht werk hebben geleverd”, haalt hij uit. “Dan zeggen zij dat wij, omdat wij het goed hebben gedaan, iets hebben gedaan dat niet regulier is. Dat is niet juist om te zeggen en is onsportief. Als iemand het beter heeft gedaan, dan moet je zeggen: ‘petje af, jullie hebben goed werk geleverd maar volgend jaar doe ik het beter dan jij.'”

“Vorig jaar hebben we ons gericht op 2022”, vervolgt Steiner. “Als mensen denken dat als we een jaar lang geen auto ontwikkelen en dan weer laatste worden, dan zouden we complete idioten zijn. Dus helaas is dat niet zo. We hadden een plan en het werkte.”

