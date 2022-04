Kevin Magnussen is in de zevende hemel, dankzij de regen die tijdens de kwalificatie uit diezelfde hemel boven het Autodromo Enzo e Dino Ferrari kwam zetten en hem naar de vierde plaats hielp. Zijn teamgenoot Mick Schumacher baalt daarentegen: hij moest genoegen nemen met de twaalfde stek.

Schumacher bekent daarbij tegenover het Duitse Sky dat hij niet foutloos was. “Ik maakte een fout tijdens mijn snelle ronde. Daarom ben ik nu twaalfde. Ik had echt een stuk meer naar voren kunnen staan”, erkent hij, ongetwijfeld met een blik op Magnussens vierde stek.

Hoewel de rode vlag gedurende Q2 hem niet hielp eliminatie te voorkomen, ‘was het uiteindelijk mijn eigen schuld’, draait de Duitser daar dus niet omheen. “Er zijn immers genoeg andere coureurs voor wie de rode vlag niet goed uitkwam.”

Magnussen imponeert

Teamgenoot Magnussen verrichte ondertussen dus een heldendaad door Q3 te halen en daarin de vierde tijd te klokken. Voor hij dat deed, schoof hij in Q3 nog wel het grind in. Het lukte Magnussen echter zijn Haas daar weer uit te manoeuvreren.

“Dit is fantastisch en ook nog altijd een onverwacht resultaat”, jubelt Magnussen. De vierde plek is Haas’ beste kwalificatieresultaat ooit. Of hij zondag ook als vierde start, hangt natuurlijk af van het verloop van de sprintrace op zaterdag.

Wat dat betreft, zo denkt Magnussen, kan het wel eens lastig worden. “We waren in de regen namelijk sterker dan we op een droge baan zullen zijn”, verwacht hij. Voor Magnussen zelf zou een vierde startplek een evenaring van zijn beste startpositie zijn. Hij startte in 2014, met McLaren, ook twee keer als vierde.

