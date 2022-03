Oud-Formule 1-coureur Christian Danner denkt dat het harde ongeluk van Mick Schumacher in Saoedi-Arabië mede toe te schrijven is aan de komst van Kevin Magnussen bij Haas, en hoe de Deen voor een stuk meer druk op Schumachers schouders zorgt.

In 2021 had Schumacher, tijdens zijn debuutjaar, namelijk Nikita Mazepin naast zich. Op de meeste dagen lukte het de Duitser de Russische rookie redelijk goed onder de duim te houden. Dit seizoen zit er met Magnussen echter een ervaren en bewezen kracht naast Schumacher, wat volgens Danner zeker gevolgen heeft.

Lees ook: Crash Schumacher kost Haas ’tot één miljoen dollar’

“Schumachers crash was ook een gevolg van de druk die hij voelt door zijn nieuwe teamgenoot”, stelt Danner in de AvD Motor & Sport Magazin-podcast van Sport1. Magnussen, meent Danner, “heeft de lat een stuk hoger gelegd.” Schumacher was ook opzichtig aan het pushen in het kwalificatierondje waarin hij uiteindelijk de fout in ging.

Volgens Danner heeft Schumacher ook geluk gehad dat hij het ongeluk ongeschonden heeft doorstaan. De Duitser, die wel naar het ziekenhuis ging ter controle, moest er desondanks de race in Jeddah door missen. Haas besloot hem terug te trekken vanwege een gebrek aan reserveonderdelen. De crash kostte Haas, zo rekende teambaas Günther Steiner voor, ‘een half miljoen tot een miljoen dollar’.

Lees ook: Schumacher niet in actie in GP Saoedi-Arabië na zware crash in kwalificatie