Van puntloos achteraan naar twee puntenfinishes in drie wedstrijden. De auto van Haas wordt met argusogen gevolgd en volgens de Duitse publicatie Auto Motor und Sport hebben drie teams al zelfs aan de bel getrokken bij de FIA. Want wordt Haas niet veel te veel gesteund door de buren van Ferrari, vragen zij zich af.

Het Amerikaanse team heeft al enige tijd een dependance in Maranello in gebruik en werkte daar het afgelopen jaar fulltime aan de auto voor 2022 terwijl coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin puntloos achteraan bungelden. De na Mazepins ontslag naar voren gecshoven Kevin Magnussen scoorde in de eerste drie races van 2022 tot twee keer toe al punten en als Schumacher iets fortuinlijker was geweest, hadden dat er meer kunnen zijn.

Het levert in de paddock jaloerse blikken op. Haas koopt behalve motoren ook in groten getale onderdelen van Ferrari en nam ook personeel over dat door de budget cap ergens anders ondergebracht moest worden. De banden tussen de twee teams zijn dus nauw te noemen. “Haas heeft een grote sprong gemaakt, dat is interessant”, zegt Mercedes-baas Toto Wolff tegen de Duitse publicatie. “We zijn nog aan het leren, we hebben een team van 2000 mensen dat grote successen heeft geboekt maar nu met de kleinere teams strijdt. Zij hebben het uitstekend gedaan.”

Alpine-baas Otmar Szafnauer is ook verrast. “Ik had wel verwacht dat de krachtsverhoudingen zouden veranderen met het nieuwe reglement. Teams met veel kunde en know-how zijn dan vaak in het voordeel. Maar ik ben ervan overtuigd dat de FIA grondig zal zijn in het monitoren van de situatie.” De twee teambazen spreken het niet uit tegen AMuS maar zouden wel onder de teams zijn die aan de bel hebben getrokken. Naast Mercedes en Alpine zouden ook McLaren en Aston Martin mogelijk onder de ‘klokkenluiders’ zijn.

