Het team van Haas heeft een verzoek geweigerd van voormalig titelsponsor Uralkali om 12 miljoen dollar aan al overgemaakt sponsorgeld terug te betalen. Haas is daarnaast zelf uit op zo’n 9 miljoen dollar aan verloren inkomsten. Dat bericht Motorsport.com.

Motorsport meldt daarbij het juridische schrijven te hebben ingezien dat deze claim begeleidde. De deal tussen Haas en Uralkali liep stuk toen het Amerikaanse team de banden met het Russische chemieconcern verbrak naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Daarmee werd ook gelijk de Russische coureur Nikita Mazepin op straat gezet door Haas.

Uralkali verklaarde destijds al juridische stappen te overwegen. Dit omdat het overgrote deel van het sponsorgeld voor 2022 al was overgemaakt. Het zou hierbij om 12 miljoen dollar gaan. Haas heeft deze claim echter verworpen.

Haas beroept zich volgens Motorsport op een clausule in de deal die haar het recht geeft dit te doen. Dit vanwege het in ‘diskrediet brengen of imagoschade toebrengen’ aan het team door Uralkali.

Bijna 9 miljoen compensatie

Haas heeft verder zelf een claim van 8.6 miljoen dollar ingediend tegen Uralkali, dit vanwege inkomsten die het misloopt nu de titelsponsordeal is beëindigd. De verwachting is nu dat er een rechtszaak uitrolt.