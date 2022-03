Het afscheid van sponsor Uralkali laat een ‘groot gat’ achter bij Haas F1-team, maar zorgen bij dat team zijn er niet. Volgens teambaas Günther Steiner is er namelijk genoeg belangstelling van sponsors.

Haas nam na de testdagen in Barcelona afscheid van sponsor Uralkali en Nikita Mazepin vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Uralkali was de titelsponsor van het Amerikaanse team en bracht zo dus flink wat geld mee. Het vertrek van de Russische sponsor zorgt voor een groot gat in het budget van Haas, al gaf teameigenaar Gene Haas al aan dat hij niet vreest voor de toekomst van zijn team. Hij benadrukte namelijk dat Haas het ook zonder grote sponsors redt, maar dat het uiteraard voor wat ‘meer negatieve cijfers’ voor zijn bedrijf zorgt.

“Haas was altijd de hoofdsponsor, dus ik begrijp niet waarom mensen zeiden dat het een Russisch team was geworden. Haas Automation heeft altijd op de auto gestaan”, zei Haas. Er gingen vervolgens ook geruchten dat Andretti het Amerikaanse team wilde overnemen, maar Haas maakte duidelijk: “Haas is niet te koop.”

Voorlopig oogt de Haas dus weer wat kaal met enkel een sponsor hier en daar, maar daar kan zomaar verandering in komen. Volgens teambaas Günther Steiner is er namelijk genoeg interesse van verschillende sponsors. “Er is op dit moment goede belangstelling”, zegt Steiner. Welke bedrijven dan geïnteresseerd zouden zijn, weet Steiner niet. “Ik beloof niks. We zijn een beetje laat begonnen met het actief zoeken naar nieuwe sponsors. Dat is hoe ik erover denk. Maar we boeken nu vooruitgang.”

Dat er nu veel belangstelling is, stemt Steiner positief. “Ik heb er veel vertrouwen in. We laten zien dat we weer willen terugkeren, men weet waar we ooit stonden. We maken dus wel een goede kans”, aldus de teambaas van Haas.