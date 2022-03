Haas heeft vorig jaar gespeeld met het design van de sidepods zoals Mercedes die bij de testdagen in Bahrein had. Volgens teambaas Günther Steiner bood het wel een voordeel, maar was het voor het totaalpakket beter om voor brede sidepods te gaan.

Mercedes verscheen met een flink aangepaste W13 in Bahrein. Het ontwerp van de sidepods was totaal anders dan de sidepods die het team in Barcelona had, maar was bovendien ook niet eerder gezien bij andere teams. De brede luchtinlaten zijn nu vervangen door zeer smalle sleuven. Omdat de sidepods nu zo smal zijn, is het totaalpakket van Mercedes een stuk compacter dan de concurrentie. De slanke achterkant zou ervoor moeten zorgen dat ze in de langzame bochten sneller zijn dan de concurrentie.

Toch blijkt dat design van Mercedes niet helemaal uniek. Haas-teambaas Günther Steiner stelt namelijk dat zijn team vorig jaar ook met dit ontwerp speelde. “Dit exacte concept was ons eerste ontwerp”, geeft Steiner in gesprek met Auto, Motor und Sport aan.

“We hebben dit afgelopen juli in de windtunnel gehad en we hebben daar al gemerkt dat het voordelen biedt in langzame bochten. Maar als totaalpakket zagen we meer potentieel in brede sidepods”, aldus Steiner.

Het design van Mercedes zorgde voor de nodige verbazing bij concurrenten. Red Bull-teambaas Christian Horner omschreef de sidepods van Mercedes als ‘interessant’. Bovendien zijn deze volgens Horner gewoon volgens de regels. “Het is innovatief wat ze hebben gedaan. Het is heel anders dan wat wij en de anderen hebben. Het toont de creativiteit in de Formule 1, zeker met deze vrij strenge regels. Om je volgende vraag te beantwoorden: denken we dat het legaal is? Ja, absoluut. Het lijkt aan alle voorwaarden te voldoen.”

Foto: Motorsport Images