Lewis Hamilton denkt dat Mercedes niet met één probleem, het porpoising, zit, maar met meerdere. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen heeft de W13 ‘meer grip en meer vermogen’ nodig.

Hamilton kwam slechts als tiende over de streep en kreeg zo een puntje voor de moeite, maar de Brit had na Bahrein gehoopt dat hij in Saoedi-Arabië wat steviger in het middenveld zou staan dan nu het geval was. Hij baalde van het mislopen van het juiste moment voor zijn pitstop in de slotfase van de race, maar was ook onder de indruk van het vermogen van de Ferrari-krachtbron.

“Er is niet veel veranderd sinds de laatste race, maar er zaten ook maar twee dagen tussen”, antwoordt Hamilton, gevraagd naar de veranderingen aan de W13 sinds Bahrein. “Ik weet alleen dat ik vandaag de Haas niet kon bijhouden. Het vermogen dat zij hebben… ze gingen me gewoon voorbij toen ik Magnussen eerder in de race inhaalde. We hebben veel werk te doen, maar ik weet dat we een geweldig team hebben en we zullen onze hoofden koel houden en proberen om te verbeteren.”

Na Bahrein klonk Hamilton nog hoopvol dat ze de problemen relatief snel konden oplossen en dat de titel nog altijd tot de mogelijkheden behoort, maar die hoop lijkt nu al verdwenen. “Op dit moment vechten we niet voor de hoogste trede van het podium. We staan zó ver van de jongens voor ons af. We hebben heel veel werk te doen. Het voelt echt als een lange, lange weg.”

Terwijl George Russell denkt dat de snelheid zou moeten terugkeren zodra het porpoising is opgelost, is Hamilton van mening dat Mercedes ‘meer grip en meer vermogen’ nodig heeft. “We liggen echt achter in de speedtraps. Dat vraagt niet om één oplossing, maar om meerdere.”

Foto: Motorsport Images