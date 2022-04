Haas had in Australië gehoopt de sterke trend van de afgelopen twee races voort te zetten, maar verliet down under uiteindelijk zonder punten. Teambaas Günther Steiner, Mick Schumacher en Kevin Magnussen balen met name van de timing van de safetycar.

Na twee sterke weekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië worstelde Haas in Melbourne. In de vrije trainingen kwamen Mick Schumacher en Kevin Magnussen niet uit de verf en tot een verrassing in de kwalificatie kwam het niet. Op zondag reden de Haas-coureurs een anonieme race waarin ze buiten de punten eindigden. Het Amerikaanse team staat daardoor nu zevende bij de constructeurs.

“Het pakte niet uit zoals gepland”, geeft teambaas Günther Steiner toe. “We zorgen er altijd voor dat de safetycar op de verkeerde momenten de baan op komt”, grapt hij. “Maar op een serieuze noot: soms heb je geluk, soms heb je pech. De auto was sterk en de coureurs deden het goed, we weten dus dat als we een betere kwalificatie hebben, we voor punten kunnen gaan. Dat moeten we ook blijven proberen. Ik heb altijd al gezegd dat we dit jaar een auto hebben waarmee we punten kunnen pakken, we hadden gewoon een moeizaam weekend. Het was pas de eerste race die lastig was”, aldus Steiner.

Lees ook: Rondje buitenlandse media GP Australië: ‘Gebrek aan betrouwbaarheid past niet bij kampioenen’

Schumacher, die op de dertiende plek vóór teamgenoot Magnussen eindigde, stelt dat Haas niet ver van de pace zat. “Het was gewoon jammer dat er geen enorme inhaalmogelijkheden waren. We hebben veel geleerd, dat moeten we meenemen voor Imola.”

Magnussen, die in 2014 in zijn debuutrace voor McLaren in Melbourne op het podium kwam, genoot van zijn terugkeer op Albert Park, ondanks het tegenvallende resultaat voor Haas. “Het is een leuk circuit. Ik ben teleurgesteld dat we geen punten pakten, maar we namen een kleine gok op de harde band omdat we ons sneller voelden dan waar we stonden, wat ook het geval was maar toen kwam de safetycar en was de strategie verpest.”

Foto: Motorsport Images