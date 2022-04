FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Australië, waar Charles Leclerc al aan de titelkansen kan gaan denken terwijl er serieuze zorgen zijn om de betrouwbaarheid van de Red Bull na de tweede uitvalbeurt van regerend wereldkampioen Max Verstappen.

La Gazzetta dello Sport

Net als in Bahrein won Leclerc in Australië de race terwijl Verstappen in de slotfase uitviel. Maar waar Leclerc en Verstappen in Bahrein om de zege streden, kon de Nederlander het de Monegask amper lastig maken op weg naar de zege. Dat leidt uiteraard tot vreugde bij de Italianen. “Leclerc en Ferrari gaan uit hun dak!”, kopt La Gazzetta dello Sport. “Bye bye Red Bull, Australië ligt aan de voeten van Charles Leclerc en de prachtige F1-75. De triomf van de Monegaskische coureur in Melbourne is compleet.”

Lees ook: GP Australië: Leclerc klasse apart, opnieuw een uitvalbeurt voor Verstappen

“Terwijl Max Verstappen in Bahrein en Arabië aan de rode bolide gekluisterd bleef, zag de RB18 nu niet eens de uitlaten van het steigerende paard, dat in volle galop door de bochten van Albert Park scheurde. Integendeel, de power unit van de Red Bull ging in rook op in ronde 39, waardoor Max Verstappen opnieuw tot een zware nulscore werd veroordeeld in het klassement, terwijl Leclerc, auteur van een meesterlijke race, nog eens 26 punten, die zwaar wegen, mee naar huis nam.”

Sky Sports

Ook bij het Britse Sky Sports zagen ze Verstappen geen schijn van kans maken tegen de ongenaakbare Leclerc. “De wereldkampioen zou nog steeds geen partij zijn geweest voor Leclerc, die zondag volkomen dominant was. In de derde race van 2022 genoten Leclerc en Ferrari hun meest dominante dag tot nu toe en de Monegask heeft al een nogal onheilspellende voorsprong op zijn rivalen.”

Lees ook: Leclerc gelooft steeds meer in titelkansen na tweede zege: ‘Hebben een erg sterke en betrouwbare auto’

“Van de eerste ronde, waar hij de start perfect uitvoerde, tot de laatste, toen hij de snelste ronde noteerde, was Leclerc in totale controle en Ferrari was regelmatig een seconde per ronde sneller dan wie dan ook.” Dat gold echter niet voor de tweede Ferrari van Carlos Sainz, die al vroeg uitviel na een slechte start en een spin. “Dat was een tegenvaller, maar Ferrari kregen een boost door de uitvalbeurt van Verstappen.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Het was voor Verstappen de tweede uitvalbeurt in drie races, maar het seizoen telt nog twintig races. “Net zoals het voor Ferrari te vroeg is om zelfgenoegzaam te worden over twee overwinningen uit drie, is het voor Red Bull te vroeg om in paniek te raken over twee uitvalbeurten uit drie, hoewel er zeker zorgen zullen zijn nadat hun stercoureur opnieuw werd gehinderd.”

Lees ook: Marko: ‘Red Bull maakt zich meer dan zorgen door problemen en achterstand op Ferrari’

Terwijl het vooraan lange tijd weer om de strijd tussen Ferrari en Red Bull ging, kwam Mercedes plots weer op de derde en vierde plek terecht. Zij veroverden op die manier de meeste punten in Australië. “Hoewel Mercedes dit seizoen nou niet echt snel is, zijn ze wel betrouwbaar en op zondag scoorden ze meer punten dan Ferrari en Red Bull. Er waren ook positieve signalen voor wat betreft de pace, ondanks een gebrek aan upgrades, aangezien de coureurs het gevecht aan konden gaan met Pérez in de Red Bull.”

L’Équipe

“Charles Leclerc was alleen op de wereld in Melbourne”, schrijven ze bij L’Équipe. “Afgezien van een lastige herstart in ronde 27 na de tweede safety car genoot de Ferrari-coureur van een soepele rit rond Albert Park.”

Lees ook: Hamilton tevreden met vierde plaats in Grand Prix van Australië

“Men had kunnen denken dat Leclerc het alleen zou moeten opnemen tegen twee Red Bulls. Maar het indrukwekkende tempo van de Ferrari ontnam het Oostenrijkse team elke mogelijkheid tot teamstrategie. Tegen de tijd dat hij naar de pits ging, had Verstappen negen seconden achterstand. Een afgrond. Pas na de spin van Sainz in de tweede ronde en de crash van Vettel in de 23e ronde zag de Nederlander de auto voor hem.”

Marca

“Leclerc is niet te stoppen”, kopt het Spaanse Marca. Ook daar veel positieve woorden over de dominante zege van de Ferrari-coureur. “De Monegask was niet te stoppen en niet in te halen voor de Red Bulls, en Verstappens motor hield er met 19 ronden te gaan mee op, waardoor de weg vrij was voor de Ferrari die op een ander niveau zit.”

Lees ook: ‘Frustrerend en onacceptabel’: Verstappen baalt van tweede uitvalbeurt in drie races

Bij Marca geven ze ook cijfers na afloop van de race. Niet geheel verrassend krijgt Leclerc een tien, maar Red Bull moet het ontgelden met een nul. “Twee nulscores in drie races kan al betekenen dat je de titel verliest. In feite zijn het drie nulscores met Checo’s uitvalbeurt in de eerste race. We zullen zien of het aan de Honda-motor ligt of aan Red Bull, maar dit gebrek aan betrouwbaarheid past niet bij kampioenen. Vorig jaar kende Verstappen één nulscore en hij won de titel op een haar na…”

Foto: Motorsport Images