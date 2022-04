De Grand Prix van Australië en Lewis Hamilton blijkt ook in 2022 niet echt een gelukkig huwelijk. De Engelse veelvraat ging in zijn carrière liefst veertien keer van start in Melbourne, maar wist er slechts twee keer te winnen. Zondag was er weer geen succes: de Mercedes-coureur finishte de editie van 2022 op de vierde plaats.

Toch zal Hamilton vooraf getekend hebben voor dit resultaat. De Mercedes W13 is nog niet de wondermachine waarover de renstal uit Brackley in de afgelopen seizoenen wel kon beschikken. En dus was het voor de Zilverpijlen in ieder geval belangrijk om in Melbourne de finish te halen. Het team deed dat keurig met George Russell op de derde plaats en Hamilton vlak daarachter op de vierde plaats.

De oude meester was vanaf de vijfde plaats gestart, maar katapulteerde zich direct in de eerste ronde naar de derde stek. Tijdens de race zag hij echter Sergio Pérez en teamgenoot George Russell weer langszij komen, die laatste door een wat gelukkige pitstop. Hamilton was daar nog even gefrustreerd over, maar had achteraf vrede met de einduitslag. “Ik kon niet voor de derde plaats vechten omdat de motor oververhit raakte”, verontschuldigde Hamilton zich na de race tegenover Sky Sports F1. “Ik moest het [gevecht met Russell] dus laten gaan, maar we hebben als team zoveel mogelijk punten gepakt en dat is geweldig.”

Hoewel Ferrari (Charles Leclerc) en Red Bull (Sergio Pérez) eerste en tweede werden, lijkt Mercedes de grote winnaar van het weekend. Het team pakte door de derde en vierde plek van Russell en Hamilton de meeste punten (27) van alle teams. Het loopt daarmee in het constructeurskampioenschap iets in op Ferrari en neemt verder afstand van Red Bull en McLaren.