Geen paniek, wel grote zorgen. Zo vat topman Helmut Marko de situatie samen na de Grand Prix van Australië, waarin Max Verstappen uitviel, maar ook niet echt een vuist kon maken tegenover Ferrari’s Charles Leclerc.

Het was natuurlijk ook niet de eerste keer dat Verstappen dit jaar uitviel. Eerder dit jaar overkwam hem dat ook tijdens de seizoensopener in Bahrein. Toen was het euvel een probleem met de brandstoftoevoer. Ditmaal lekte er benzine. “Door iets in de tank, of een gebroken leiding, of een lek of zoiets”, vertelt Marko onder meer FORMULE 1 Magazine in klein comité. “We kijken de exacte reden nog na.”

Het was, zegt Marko, ook ‘best gevaarlijk’, vandaar dat Red Bull Verstappen sommeerde te stoppen. De betrouwbaarheidsproblemen zijn voor Red Bull als een verrassing gekomen, erkent hij. “Onze auto was weliswaar laat af, deels omdat we de auto van vorig jaar lang hebben doorontwikkeld, maar we hebben niet eerder zulke betrouwbaarheidsproblemen gehad. We moeten ze zien te overkomen”, benadrukt hij.

Lees ook: ‘Frustrerend en onacceptabel’: Verstappen baalt van tweede uitvalbeurt in drie races

‘Hopeloos achter Ferrari’

Behalve onbetrouwbaar, is Red Bulls RB18 ook nog niet snel genoeg en bovendien te zwaar. “We waren niet zo snel als Ferrari”, erkent Marko, die op basis van de racesimulaties vrijdag had gedacht dat Red Bull sterker zou zijn. “We weten nog niet of dat komt door de hogere temperatuur vandaag, of door de graining van de banden.” Hoe dan ook: “We zaten hopeloos achter Ferrari in de race.”

Het gevolg is dat Verstappen na drie races zesde staat, op 46 punten van WK-leider Leclerc. Maakt Marko zich al zorgen? “We maken ons meer dan zorgen”, geeft hij toe. “Zeker omdat de Ferrari zo betrouwbaar is en steeds direct snel, ongeacht het type circuit of de banden.” Het verleden biedt hoop: “In 2012 werden we nog kampioen nadat Sebastian Vettel bij de zomerstop 42 punten achterstond.”

Lees ook: GP Australië: Leclerc klasse apart, opnieuw een uitvalbeurt voor Verstappen

Geen magische oplossing

Van paniek is dan ook geen sprake. “Nee, geen paniek, maar we moeten nu wel eerst de betrouwbaarheid oplossen. Zonder die problemen zouden we veel beter in de buurt zitten in het WK.” In Imola komt er een update, zo is bekend. Magische oplossingen bestaan echter niet, beklemtoont Marko. Een voorbeeld: “Je kan het overgewicht dat wij hebben, niet in 14 dagen oplossen.”

“Maar”, vervolgt hij, “er zijn plannen voor Imola en plannen voor daarna om in de komende races in de buurt te komen van Ferrari.” Zowel qua snelheid als gewicht, bedoelt hij dan. “We zijn meer dan tien kilo zwaarder dan Ferrari, dat is drie tienden qua rondetijd.”