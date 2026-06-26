Het team van Mercedes lijkt de deur voorlopig dicht te hebben gegooid voor Max Verstappen. George Russell bevestigt in Oostenrijk namelijk ook in 2027 voor de Duitse renstal te rijden. De Mercedes-coureur heeft officieel nog een contract tot en met eind 2026, maar volgens de Brit is ‘er geen twijfel mogelijk’ dat hij ook volgende seizoen bij de Zilverpijlen blijft.

Lange tijd probeerde Mercedes Max Verstappen binnen te halen. Teambaas Toto Wolff opende zelfs een charmeoffensief richting de Nederlandse coureur in 2025. In een interview met de Press Association in maart benadrukte de Oostenrijker echter al dat er “geen gesprekken” met Verstappen waren gevoerd over een eventuele overstap.

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George Russell bevestigde daarnaast voorafgaand aan de GP Oostenrijk bij Mercedes te blijven. De Brit heeft tot nu toe alleen nog een contract met de Zilverpijlen tot en met eind 2026. “Er is dit weekend geen aankondiging, maar ook volgend jaar race ik bij Mercedes. Honderd procent”, vertelde Russell. “Het is nog niet eens besproken met Toto. We hoeven er niet over te praten. Er is geen twijfel over mogelijk. Ik wil er niet verder op ingaan, maar ik rijd hier volgend jaar ook en dat is een feit.”

Terug naar winnaarsmentaliteit

De Mercedes-coureur is dit jaar nog altijd in een titelstrijd met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli verwikkeld, al staat de jonge WK-leider inmiddels al vijftig punten voor. Russell voelt echter nog niet de druk voorafgaand aan het Oostenrijkse raceweekend. “Ik denk niet dat we dit weekend per se moeten winnen, maar het gaat erom sterke resultaten te behalen”, legt hij uit. “Aan het begin van het jaar was mijn instelling dat een slechte dag een tweede plaats betekende. Ik moet gewoon weer terug naar die mentaliteit waarin slechte dagen een tweede plaats zijn en goede dagen een pole position en een overwinning.”

Russell geeft daarom de titelstrijd met zijn teamgenoot en inmiddels Lewis Hamilton nog lang niet op. “Ik had pech in Canada, maar als dat de andere auto (van Kimi Antonelli, red.) was geweest, zouden we vandaag gelijk staan in punten”, aldus de Brit. “Maar zo gaat het nu eenmaal. Het is pech dat het in die race mijn auto was en in de laatste race was het weer zijn auto.”

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