Het Nederlandse GP Elite heeft haar team voor de verschillende Porsche-kampioenschappen voor het seizoen 2022 gepresenteerd. Dit jaar wil het team voor de triple double gaan met Larry ten Voorde, die de afgelopen twee jaar de Supercup, het voorprogramma van de Formule 1, en de Carrera Cup Duitsland op zijn naam schreef.

Na twee succesjaren wordt het een flinke uitdaging om de teamtitel te prolongeren, maar de doelen voor GP Elite en teameigenaar Marc Schipper zijn duidelijk: de lijn van de afgelopen twee jaren doortrekken en opnieuw voor de teamtitels gaan. Met de opnieuw oranje gekleurde Porsche 992 GT3 Cup – al zijn er ook andere livery’s te vinden dankzij persoonlijke sponsors – zal het Nederlandse team weer groots vertegenwoordigd worden, met maar liefst vijf coureurs die aan de Supercup zullen meedoen.

Alle ogen zijn daarbij gericht op Larry ten Voorde, die voor de derde keer op rij de Porsche Supercup en de Carrera Cup Duitsland wil winnen. “Ik kijk erg uit naar het komende raceseizoen, waarin ik degene ben die ze allemaal willen verslaan”, zegt Ten Voorde. “Dat maakt het niet gemakkelijk, maar samen met Team GP Elite en mijn partners ga ik er alles aan doen om de kampioenstitels te behouden.”

Lees ook: ‘Volkswagen Group geeft volgende week groen licht voor F1-programma’s Audi en Porsche’

Naast Ten Voorde zullen net als vorig jaar Max van Splunteren, de broers Daan en Jesse van Kuijk en Lucas Groeneveld in de GP Elite-kleuren deelnemen aan de Supercup en de Carrera Cup Duitsland. Nieuwe aanwinst Huub van Eijndhoven stapt in voor het gehele seizoen in de Carrera Cup Duitsland en krijgt ook op Spa-Francorchamps en Zandvoort de kans om als gastrijder deel te nemen aan de Supercup.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: GP Elite

Langeafstandsracerij

De ambities van GP Elite reiken echter verder dan de Supercup. Zo zal het team in de Porsche Carrera Cup Benelux, de vernieuwde Porsche Sprint Challenge Benelux en de Porsche Sprint Challenge Middle-East aan de start verschijnen. Daarnaast nam het dit jaar voor het eerst deel aan een 24-uursrace in Dubai, waar zij in de 992-klasse de eerste en tweede plek opeisten. Het lijkt de eerste opstap te zijn naar het World Endurance Championship, al wilde teameigenaar Schipper bij de teampresentatie op Zandvoort nog niet te veel kwijt over die plannen.

Het seizoen van de Porsche Supercup gaat op 24 april van start in Imola, waar deze raceklasse een van de voorprogramma’s van de Formule 1 vormt. Op 4 september zijn de GP Elite-coureurs aan te moedigen op Zandvoort. Net als vorig jaar eindigt het seizoen op Monza, een week na de race in Zandvoort.

Foto: GP Elite