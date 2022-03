Haas F1 heeft bij de Formule 1 een verzoek ingediend om de verloren testtijd in te mogen halen. Het team verloor een halve testdag door de vertraging in het vervoer van de auto’s.

Haas had de twee bolides en reserveonderdelen al klaarstaan om te verschepen, maar het vliegtuig waarmee het naar Bahrein vervoerd zou worden stond met technische problemen stil in Istanboel. De vracht kwam dinsdagavond pas in Bahrein aan waardoor het team twee dagen achterliep op de andere teams.

Door de vertraging moest Haas de eerste ochtendsessie op donderdag overslaan. Het is de bedoeling dat Pietro Fittipaldi vanmiddag instapt om te testen, maar dat betekent alsnog dat Haas een halve dag heeft verloren terwijl de testdagen in Barcelona ook al tegenvielen met 160 ronden. Die tijd proberen ze echter terug te krijgen. Haas heeft namelijk een verzoek ingediend bij de Formule 1 om de verloren testtijd in te mogen halen. Dat zou dan zondag moeten gebeuren, al zijn de testdagen dan officieel voorbij.

Mick Schumacher zou dan een halve dag testen en heeft dan de hele baan voor zichzelf. Het verzoek ligt nog op tafel en de Formule 1 zal daarover een besluit moeten nemen. Volgens Auto, Motor und Sport kan Haas wel op die extra testtijd rekenen. Schumacher zou dan tussen 8:00 uur en 12:00 uur Nederlandse tijd mogen rijden.