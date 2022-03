Haas heeft in Bahrein de nieuwe livery voor het seizoen 2022 getoond nadat het afscheid had genomen van Russische sponsor Uralkali. De bekende Haas-kleuren, rood, zwart en wit, pronken nu weer op de VF-22.

Oud-sponsor van Haas, Russisch chemiebedrijf Uralkali, betaalde flink wat geld als titelsponsor en had ook zijn invloed op de livery van Haas. De Amerikaanse bolide kreeg een Russisch tintje dankzij de Russische driekleur die op de auto te vinden was.

Haas nam vorige week echter afscheid van Uralkali vanwege de oorlog in Oekraïne. Door de opgelegde sancties is het lastiger om zaken te doen met Russische bedrijven en Haas wilde dan ook niet verder met de sponsor, die bovendien goede connecties heeft met president Vladimir Poetin. Het nam daarmee ook afscheid van Nikita Mazepin, die nu net als vader Dmitry bovendien op de sanctielijst van de EU staat. Kevin Magnussen vervangt de Rus voor dit seizoen en keert zo weer terug bij het team dat na 2020 afscheid van hem nam.

Met het verdwijnen van Uralkali was het nog wel de vraag hoe de VF-22 eruit zou komen te zien. In Barcelona koos Haas nog voor een volledig witte bolide, met enkele sponsors erop, nu ziet de Haas er weer anders uit. Op de VF-22 zijn weer de bekende Haas-kleuren te vinden, al valt nu het rood flink op. De auto moet echter nog de baan op: het team had vertraging opgelopen bij het vervoeren van de bolide, die nu nog geprepareerd wordt. Reservecoureur Pietro Fittipaldi zou in de middagsessie in actie moeten komen.