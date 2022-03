Het team van Haas heeft bevestigd dat Kevin Magnussen dit seizoen de teamgenoot van Mick Schumacher is. De Deen vervangt de weggestuurde Rus Nikita Mazepin en maakt zo na een afwezigheid van een jaar zijn Formule 1-rentree.

De 29-jarige Magnussen reed al 179 Grands Prix, waarvan 79 voor Haas. De coureur uit Roskilde reed ook al eerder voor Haas, van 2017 tot en met 2020. Eind dat jaar bedankte het Amerikaanse team hem voor bewezen diensten. Vooral omdat er geld nodig was, want Magnussen stond er altijd goed op bij teambaas Günther Steiner en teameigenaar Gene Haas.

Nu Mazepin aan de kant is gezet na de breuk met zijn sponsor Uralkali, wat niet los kan worden gezien van de Russische invasie van Oekraïne, is Haas in haar zoektocht naar een ervaren coureur dus weer bij Magnussen uitgekomen. “Ik ben er enorm blij mee dat we Kevin terug mogen verwelkomen”, vertelt Steiner.

Volgens de teambaas was de keuze voor Magnussen simpel, toen de renstal eenmaal besloot in te zetten op ‘iemand met ervaring en meerwaarde voor het team’. Steiner is ook niet vergeten wat Magnussen eerder voor Haas heeft betekend. “Hij was een sleutelspeler voor onze eerdere Formule 1-successen.” Daarnaast verwacht hij dat Magnussen een goede graadmeter zal zijn voor Schumacher.

Verrast, maar enthousiast

Magnussen zelf laat weten ‘verrast, maar ook heel enthousiast’ te zijn met de gang van zaken. Hij spreekt verder een woord van dank uit aan Peugeot en Chip Ganassi Racing, zijn oorspronkelijke werkgevers voor 2022. “Ik ben Gene en Günther daarnaast dankbaar voor de kans mijn Formule 1-loopbaan te vervolgen.” Magnussen heeft gelijk voor meerdere seizoenen getekend.

Magnussen heeft al eerder een Formule 1-comeback gemaakt. Na zijn debuutjaar 2014 stond hij in 2015, op één race als invaller van Fernando Alonso bij McLaren na, aan de kant. In 2016 stapte hij daarna weer in bij Renault. In 2017 ging hij vervolgens naar Haas. Magnussen test later deze week ook gelijk al voor Haas. Testrijder Pietro Fittipaldi krijgt ook nog de kans om te testen in Bahrein.