Behalve Nico Hülkenberg en Antonio Giovinazzi wordt nog een oude bekende genoemd als mogelijke vervanger van Nikita Mazepin bij Haas: Kevin Magnussen.

Dat bericht het Deense Ekstra Bladet. Een comeback van K-Mag, zoals zijn bijnaam luidt, zou een optie zijn omdat Magnussen natuurlijk ook een oude bekende is voor het team van Haas. De 29-jarige Deen reed van 2017 tot en met 2020 voor de Amerikaanse formatie.

Bij zowel teambaas Günther Steiner als eigenaar Gene Haas staat Magnussen er ook nog goed op, weet Ekstra Bladet. Hoewel testcoureur Pietro Fittipaldi de Bahrein-test van deze week voor zijn rekening neemt, heeft Gene Haas al aangegeven eigenlijk een meer ervaren coureur te willen.

Lees ook: Günther Steiner bestookt Magnussen nog altijd met appjes

Ervaren, maar…

Met zijn 119 Grands Prix, waarvan 79 voor Haas, past Magnussen natuurlijk in dat plaatje. Wat Magnussens situatie wel compliceert, is dat hij al onder contract staat in Amerika bij Ganassi voor een aantal IMSA-races, en bij Peugeot in het WEC. Al werkt Peugeot geen volledig WEC-seizoen af.

Of Magnussen dat wil opgeven voor een nieuwe kans bij Haas, is ook maar de vraag. De uitgesproken Deen verklaarde afgelopen jaar meermaals geen zin te hebben weer als veldvulling rond te rijden in de Formule 1.

Lees ook: Haas moet verder kijken: Magnussen heeft geen interesse in rol als reserve