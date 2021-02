Günther Steiner bestookt Magnussen nog altijd met appjes

Kevin Magnussen mag dan de deur achter zich hebben dichtgetrokken bij Haas, van Günther Steiner is hij nog niet af. De excentrieke teambaas haalt er veel plezier uit om zijn voormalig pupil te wijzen op wie er allemaal sneller was tijdens de 24 uur van Daytona.

Nederlander Renger van der Zande trok veel met Magnussen op de afgelopen weken in voorbereiding de 24 uurs-race waar de twee voor Chip Ganassi samen met Indycar-legende Scott Dixon meededen. De Deen maakte na zijn exit bij Haas de overstap naar de Amerikaanse raceklasse en debuteerde tijdens de legendarische race in Florida.

Dixon, Magnussen en Van der Zande streden tot tien minuten voor het einde van de race om de overwinning tot een lekke band roet in het eten gooide. Voor Magnussen was de kennismaking met de 5.5 liter V8 van Cadillac een openbaring. “Elke keer dat ik het gaspedaal intrapte, bezorgde me dat kippenvel”, zei hij al voorafgaand aan de race. En hij wordt blijkbaar goed in de gaten gehouden door zijn voormalige baas bij Haas, vertelt Van der Zande tijdens Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine.

“Ik zat met Kevin een hapje te eten in een restaurant. Die Günther zat hem dus gewoon de hele tijd te Whatsappen. Dat was alleen maar geziek, op een leuke manier. Dat was in de trant van: ‘Yeah Kevin, I saw today you got beaten by this guy and that guy!’ Met een middelvinger erbij, dus wij allemaal op de foto om een middelvinger terug te geven. Maar zoals je hem op tv en in Netflix’ Drive to Survive hebt gezien, zo is hij gewoon. Hij zit gewoon de hele dag te klooien.”

