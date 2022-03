Haas F1 heeft bevestigd dat zij wat vertraging hebben opgelopen doordat het vracht pas dinsdagavond in Bahrein arriveerde. Het Amerikaanse team hoopt donderdagmiddag alsnog in actie te kunnen komen.

Haas had de twee bolides en de reserveonderdelen al klaarstaan om te vervoeren naar Bahrein, maar het vliegtuig waarmee het vervoerd zou worden stond met technische problemen stil in Istanboel. Daardoor werd er al gevreesd dat het team een deel van de drie testdagen in Bahrein, die donderdagochtend van start gaan, zou missen. Nu heeft Haas zelf bevestigd dat zij inderdaad vertraging hebben opgelopen.

“De vracht van het team is gisteravond laat aangekomen op het circuit in Bahrein”, laat Haas in een verklaring weten. “Deze vertraging heeft invloed op ons programma, maar we streven ernaar om donderdagmiddag voor de tweede sessie op de baan te zijn met Pietro Fittipaldi achter het stuur van de VF-22.”

Het is een flinke tegenvaller voor het team dat het de laatste tijd al moeilijk heeft. Niet alleen vielen de testdagen in Barcelona tegen door meerdere problemen, achter de schermen speelde er veel bij Haas. Het team nam afscheid van Russische sponsor Uralkali en daarmee coureur Nikita Mazepin naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne.

Teameigenaar Gene Haas heeft verzekerd dat zijn team niet in geldproblemen zal komen, maar weet uiteraard wel dat er meer uit eigen zak moet komen. Voor nu zal reservecoureur Pietro Fittipaldi het stuur van Mazepin overnemen, al heeft Haas al te kennen gegeven dat zij voor dit seizoen liever een meer ervaren coureur naast Mick Schumacher zetten. Antonio Giovinazzi, Nico Hülkenberg en oude bekende van Haas Kevin Magnussen worden daarbij genoemd als potentiële kandidaten.