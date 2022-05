Waar meerdere teams naar verwachting dit weekend in Barcelona met grote updatepakketten komen, zal Haas dat niet doen. Het team zal pas over ‘vier of vijf races’ met een ‘goed upgradepakket’, aldus teambaas Günther Steiner.

Barcelona is bekend terrein voor de teams, die daar hun eerste echte meters hebben gereden met de nieuwe bolides. Meestal is dat dan ook het moment om met updates te komen, maar Haas heeft besloten om af te wachten.

“Normaal gesproken is Spanje de voor de hand liggende plek om updates mee te nemen en ik denk dat een aantal teams ook wat updates in de planning hebben”, zegt Steiner. “Ik weet niet hoeveel verschil ze zullen maken en wat ze zullen brengen. We hebben besloten om nog wat langer te wachten met upgrades, omdat ik denk dat we nog steeds performance in de auto hebben zonder deze upgrades.”

Voor Kevin Magnussen en Mick Schumacher wordt het nog even een kwestie van geduld voordat er weer updates aan de VF-22 komen. “We hebben een goed upgradepakket over ongeveer vier of vijf races, dus ik heb er vertrouwen in. Wat de andere teams brengen weet ik op dit moment niet, maar ik zal volgende maandag veel meer weten”, aldus de Haas F1-teambaas.

Magnussen denkt dat er ‘een goede kans’ is dat de rangorde in Barcelona wat zal veranderen dankzij de upgrades die teams meenemen. “We hebben Mercedes uit vorm gezien, soms stond Alfa Romeo er bijna met de snelheid om voor een podium te gaan en andere keren stonden wij daar. De strijd is erg spannend en ik denk dat het een interessant seizoen gaat worden. Het is niet leuk als je weet dat je niet competitief kunt zijn en deze keer is er geen manier om te zeggen dat je niet competitief kunt zijn, iedereen heeft een kans.”