Het wordt voor Mick Schumacher tijd om punten te scoren, stelt Haas F1-teambaas Günther Steiner. Hij had gehoopt dat de Duitser een knop had omgezet, maar wil hem ook niet te veel onder druk zetten.

Schumacher had vorig jaar niet de auto om voor de punten te vechten, maar teamgenoot Kevin Magnussen heeft al bewezen dat de VF-22 wel in staat is om in de punten te eindigen. Waar de Deen al vijftien punten gescoord heeft blijft Schumacher echter achter. Hij moet nog altijd zijn eerste Formule 1-punt zien te scoren en kwam daar in Miami ook dichtbij, maar hij vergooide die punten na een crash met mentor Sebastian Vettel in de slotfase van de race.

Bij Haas maken ze zich nog niet helemaal zorgen om het gebrek aan punten voor Schumacher, maar teambaas Günther Steiner hoopt wel dat de Duitser binnenkort zijn waarde laat zien. “Het zou mooi geweest zijn als Mick een knop had omgezet, helaas heeft hij die stap nog niet gezet”, zegt Steiner in gesprek met RTL. “De punten moeten op een gegeven moment komen, Kevin heeft al punten gescoord. Hij heeft de weg gewezen.” Steiner benadrukt dat hij niet boos is op Schumacher. “Ik doe dat alleen voor de korte termijn. Het zal dinsdag weg zijn, dan gaan we weer aan het werk.”

Steiner heeft er in ieder geval geen zin in om de druk te vergroten en zo te riskeren dat Schumacher, wiens contract eind dit jaar afloopt, nerveuzer wordt. “Blijf kalm, overhaast niets. Dat helpt niet in deze sport”, aldus de teambaas van Haas F1.

Schumacher baalde stevig van zijn crash met Vettel. “Ik ben er helemaal kapot van, het is nog steeds moeilijk voor me om over deze situatie te praten”, zei hij na de Grand Prix van Miami. “Het was gewoon een ongelukkige situatie. Als ik naar de beelden kijk, had ik het misschien anders moeten doen. Het is jammer voor ons beiden.”

“De auto was echt goed, dus dat maakt alles dubbel pijnlijk”, vervolgde Schumacher. “Het was zeker mijn beste race en als je dan zo’n goed resultaat verliest, doet dat echt pijn. We moeten ons op het positieve richten, het feit blijft dat we competitief waren. Maar aan het eind van de dag, is het altijd het resultaat dat telt. We moeten uit zulke moeilijke situaties zien te blijven.”