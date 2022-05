Mick Schumacher is er ‘helemaal kapot van’ dat hij in de slotfase van de Grand Prix van Miami crashte met mentor Sebastian Vettel. Hij baalt er met name van omdat het zijn eerste Formule 1-punten hadden kunnen zijn: “De auto was echt goed, dus dat maakt alles dubbel pijnlijk.”

Met nog enkele ronden te gaan in de Grand Prix van Miami lagen Schumacher en Vettel op puntenkoers. Voor Vettel was dat al prettig na de slechte seizoenstart van Aston Martin, voor Schumacher had dat een historische dag kunnen worden. Het zouden voor hem namelijk zijn eerste Formule 1-punten zijn geweest, maar hij gooide zijn eigen glazen in met een inhaalactie in bocht 1 bij zijn mentor. Hij dook aan de binnenkant maar kwam te laat, verremde zich en torpedeerde Vettel van de baan.

“Ik ben er helemaal kapot van, het is nog steeds moeilijk voor me om over deze situatie te praten”, baalt Schumacher van de crash met Vettel. “Het was gewoon een ongelukkige situatie. Als ik naar de foto’s kijk, had ik het misschien anders moeten doen. Het is jammer voor ons beiden.”

“De auto was echt goed, dus dat maakt alles dubbel pijnlijk”, vervolgt Schumacher. “Het was zeker mijn beste race en als je dan zo’n goed resultaat verliest, doet dat echt pijn. We moeten ons op het positieve richten, het feit blijft dat we competitief waren. Maar aan het eind van de dag, is het altijd het resultaat dat telt. We moeten uit zulke moeilijke situaties zien te blijven.”

Vettel zag de crash niet aankomen. “Het is uiteraard jammer dat we contact maakten en dat we allebei uit de race lagen, geen punten. Dat is zonde. Ik ben teleurgesteld voor Mick en mezelf, we verloren allebei een goede kans om punten te scoren. Ik weet het niet, ik verwachtte het niet. Toen ik hem zag was het al te laat.”