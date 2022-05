Ferrari-junior Mick Schumacher stelt dat er ‘niet veel verandert’ nu Carlos Sainz zijn contract bij Ferrari heeft verlengd. De Duitser noemt het een ‘logische stap’ en weet nu dat hij zijn best moet blijven doen bij Haas.

Kort voor het raceweekend in Imola maakte Ferrari bekend dat het contract met Sainz was verlengd. Hij blijft daardoor tot en met 2024 de Scuderia vertegenwoordigen, wat ook meteen de deur dichtgooit voor andere coureurs. Charles Leclerc heeft namelijk ook een contract tot en met 2024, wat weinig perspectief biedt voor Ferrari-juniors.

Zo ook voor Mick Schumacher. Hij werd gezien als toekomstig Ferrari-coureur, maar moet nu toch even die plannen uit zijn hoofd zetten. Bovendien moet hij zich nu nog meer bewijzen, aangezien zijn contract bij Haas dit jaar afloopt. Voorlopig vallen de prestaties van de 23-jarige Duitser nog wat tegen ten opzichte van teamgenoot Kevin Magnussen. Voor Schumacher kwam de contractverlenging van Sainz niet als een verrassing en hij stelt ook dat er ‘niet veel verandert’ voor hem.

“Het is de logische stap voor Ferrari”, zegt Schumacher. “Ze hebben twee geweldige coureurs. Carlos heeft vorig jaar een goed seizoen gehad en heeft dit jaar ook een paar goede races gehad. Het was duidelijk. Voor mij verandert er niet veel, want het is mijn taak om hier nu mijn best te doen, bij Haas”, weet de Duitser ook.

Sainz zelf was in ieder geval blij dat hij meer zekerheid heeft gekregen voor de toekomst. “Ik ben erg blij dat ik mijn contract met Scuderia Ferrari heb verlengd”, zei Sainz. “Ik heb altijd gezegd dat er geen beter Formule 1-team is om voor te racen en na meer dan een jaar bij hen kan ik bevestigen dat het aantrekken van dit racepak en het vertegenwoordigen van dit team uniek en onvergelijkbaar is. Mijn eerste seizoen in Maranello was solide en constructief, met de hele groep die samen vooruitgang boekte. Het resultaat van al dat werk is tot nu toe duidelijk te zien.”