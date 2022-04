Carlos Sainz is nog steeds niet ‘100 procent tevreden’ met de F1-75, waar hij zich niet comfortabel in voelt. Wel is hij tevreden met zijn inhaalrace in de sprintrace op Imola, waar hij van de tiende plaats naar de vierde plaats klom.

Waar Charles Leclerc met ruime voorsprong aan de leiding gaat in het kampioenschap, worstelt Sainz aanzienlijk meer om de F1-75 onder de knie te krijgen. Hij crashte al vroeg in Australië en een crash in Q2 op Imola zorgde ervoor dat hij vanaf de tiende plek aan de sprintrace moest beginnen. Daar liet hij wel de potentie van de Ferrari zien door naar de vierde plek te rijden.

“Ik heb gewoon het maximale gedaan dat ik vandaag kon doen met de manier waarop de race verliep”, zegt Sainz tegen Sky Sports. “Ik wist dat ik naar de top vijf moest gaan en hoopte op de top vier. Vandaag kreeg ik de vierde plek en nu zit ik in de mix voor morgen. Een solide dag en solide race. Ik ben er klaar voor om morgen met iedereen het gevecht aan te gaan.”

Lees ook: Sprintrace duurt twee ronden te lang voor Leclerc: ‘Worstelde met de banden’

Wat opviel was dat Ferrari aanzienlijk meer worstelden met de bandenslijtage dan Red Bull, terwijl Ferrari daar in Australië juist beter was. Ook Sainz had moeite om de zachte band naar de 21 ronden te tillen. “Het was belangrijk om 21 solide ronden te rijden om de auto in de vuile lucht te voelen. Met de degradatie die behoorlijk hoog was, zoals je bij Charles kon zien, worstelden we met de graining aan de voorkant.”

Toch zag het er van buitenaf niet al te dramatisch uit voor Sainz, al voelt het voor hem anders. “Ik ben blij dat het er van buiten comfortabel uitziet, maar van binnen is het niet comfortabel”, benadrukt Sainz. “Ik ben niet zo soepel als ik zou willen zijn en fouten zoals gisteren laten zien dat ik niet 100 procent tevreden ben met de auto, maar ik ben er wel mee bezig”, aldus de Spanjaard.

Foto: Motorsport Images