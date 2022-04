Charles Leclerc sloeg bij de start van de sprintrace toe door Max Verstappen te grazen te nemen, maar werd in de slotfase teruggepakt door de Nederlander. “De banden waren eraan.”

Aangezien WK-leider Leclerc slechts één punt inlevert op Verstappen, lijkt hij er niet te veel mee te zitten. Natuurlijk, hij staat zondag nu niet op pole, maar op de tweede plek, maar: “Dat is gelukkig nog steeds op de voorste rij.”

Lees ook: Verstappen troeft Leclerc in slotfase sprintrace af en start vanaf pole in GP Emilia-Romagna

Wat hem bovendien vertrouwen zal geven, is dat hij zaterdagmiddag ook goed wegkwam van de tweede stek. Beter dan Verstappen van P1, in elk geval. Het zag er in het begin dus goed uit voor Leclerc. “De pace was goed, maar we worstelden op het eind met de banden.”

Leclerc zag Verstappen zo steeds groter worden in zijn spiegels. In ronde 20 van de 21 passeerde de Red Bull-rijder de Ferrari-coureur vervolgens. De strijd was toen gelijk gestreden, Leclerc kon niks terugdoen. “We moeten voor de hoofdrace van zondag dus analyseren waarom de banden eraan waren.”

“We moeten hier dan namelijk sterker in zijn”, zegt Leclerc over het managen van de bandenslijtage. In de sprint van zo’n 100 kilometer reden Verstappen en hij op softs. De hoofdrace is drie keer zo lang, en vermoedelijk worden er dan ook mediums en/of harde banden gebruikt.