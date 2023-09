Haas heeft het dit weekend zwaar te verduren gehad. Na een teleurstellend resultaat op Monza haalden de beide coureurs stevig uit naar het team. Intussen laat ook voormalig coureur Mick Schumacher van zich horen, en ook hij heeft weinig positiefs te zeggen over Haas.

Monza was een race om snel te vergeten voor Haas. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen werden zeventiende en achttiende. Daarmee eindigden ze als laatsten van de gefinishte auto’s. De Haas-coureurs waren ook nog eens de enige coureurs die op een ronde werden gezet door Max Verstappen. Na afloop laten de beide mannen geen spaan heel van het team in hun kritiek.

“Dit was waarschijnlijk de slechtste race die we ooit hebben gehad”, oordeelt Magnussen. “We hadden gewoon geen snelheid. De banden vielen volledig uit elkaar en de auto had totaal geen balans. We moeten nog erg veel verbeteren. In VT3 waren nog zevende, nu waren we met afstand de langzaamste. Het is erg verwarrend. We hadden ook helemaal geen grip. We hadden het nog over een gokje wagen met de strategie, hopen op een late safety car ofzo. Maar dat was gewoon een verloren zaak.”

‘We zijn het niet waard om punten te scoren’

Ook Hülkenberg heeft weinig goeds over zijn auto te zeggen. “Zodra die band een beetje begon te slijten ging het nog maar één kant op, en dat was heel hard achteruit. Deze auto vreet zijn banden gewoon op, er zit totaal geen balans in. We glijden alle kanten op, veel meer dan de rest. We kunnen de snelheid van de anderen gewoon niet bijhouden en we gebruiken de banden ook nog eens veel meer op. Dit was echt een van de lastigste en slechtste races van het jaar.”

Het leek er even op dat de schade nog wel mee zou vallen voor Hülkenberg, die bij de start nog Fernando Alonso in kon halen. Maar al snel bleek dat dat zeer zeker niet het geval was. “Ja, de temperatuur op de baan hielp ons ook niet mee. Maar daar had iedereen last van en zij konden er veel beter mee omgaan. We hebben de plank ook misgeslagen met de voorvleugel, daar hadden we gewoon een nieuwe upgrade voor klaar moeten hebben staan. Alleen al daarom zijn we het niet waard om punten te scoren hier.”

‘Zo ga je niet met een coureur om’

Niet alleen de huidige coureurs hebben een appeltje te schillen met Haas. Ook Mick Schumacher, die in 2021 en 2022 voor het team reed, haalde nog even uit naar zijn voormalige werkgever. “Ik zie nu pas in hoe het hoort te gaan bij een F1-team”, vertelt de Duitser aan Sky Sport. “In mijn twee jaar bij Haas kreeg ik dat niet te zien. Je kan er niet vanuit gaan dat een coureur optimaal presteert als je hem niet goed genoeg ondersteunt. Je krijgt niets aangereikt, je moet het helemaal zelf verdienen. Dat heb ik nu pas door.”