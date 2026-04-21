Als jonge Formule 1-fan zelf coureur willen worden; voor teambaas Ayao Komatsu van Haas was dat naar eigen zeggen nooit een droom. De Japanner vertelt in exclusief interview in de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine juist over een heel andere jongensdroom die hij had.

Waar veel kinderen met een fascinatie voor autosport zichzelf al snel in een cockpit zien zitten, lag Komatsu’s focus naar eigen zeggen ergens anders. “Het besef kwam toen ik voor het eerst F1 op televisie zag. Ineens wist ik: dit is wat ik wil doen, auto’s sneller maken, ontwerpen. Ik heb, gek genoeg misschien, nooit gedacht: ik wil coureur worden.”

Zelfs nu klinkt er nog lichte verbazing door in zijn stem als Komatsu erop terugkijkt. “Tja, meestal willen kinderen later als ze groot zijn toch echt zelf die auto besturen. Maar ik niet.” Het betekent niet dat hij het niet leuk vindt. “Integendeel. Ik weet nog hoe mooi ik het vond om alleen al eens in een kart te zitten. Alleen deed ik dat pas op mijn 22e voor het eerst. Want daarvoor had ik als student simpelweg weinig geld om dat soort te dingen te doen.”

Zijn passie voor de sport werd dus meer gevoed door techniek dan door zelf rijden. Maar er is meer dan dat: ook drama speelde een rol in de fascinatie van de teambaas van Haas. De verhalen, maar ook de eigen ervaringen als fan.

“Zoals het kijken naar de Japanse GP op tv, als kleine jongen. Dat was in de tijd van Senna versus Prost. De eerste race die ik zag was die waarin ze in de chicane met elkaar in botsing kwamen op Suzuka. Een grote controverse. Menselijke en sportieve dramatiek, ook dat trok me in deze sport aan.”

