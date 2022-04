Kevin Magnussen en Mick Schumacher moeten er dit weekend in Australië alles aan doen om niet te crashen. Haas-teambaas Günther Steiner verklapt namelijk dat Haas dit weekend zonder reservechassis zit en de kans bestaat dat het team opnieuw met één auto zal starten.

Haas verscheen met slechts één auto aan de start in Saoedi-Arabië na de zware crash van Mick Schumacher in de kwalificatie. De Duitser was in orde en was zondag alweer in de paddock te zien, maar Haas besloot om uit voorzorg enkel Kevin Magnussen te laten starten. De schade aan de auto van Schumacher werd door teambaas Günther Steiner rond een half miljoen tot een miljoen dollar geschat. Om de wagen, met een reservechassis, weer te prepareren voor de race in Australië, moesten de monteurs lang doorwerken.

“Het was behoorlijk zwaar voor de jongens”, zegt Steiner tegen Motorsport.com. “Afgelopen nacht hebben de we de avondklok gebroken omdat de jongens deze ochtend een voorsprong wilden hebben, zodat we er vannacht niet overheen moeten.” Steiner noemt het verbreken van de avondklok ‘de moeite waard’. Teams mogen die avondklok per jaar acht keer verbreken voordat er een straf komt.

Voor Haas was het belangrijk om ‘zoveel mogelijk onderdelen’ mee te nemen naar Australië. “Je kan niet meer meenemen, er is niks meer op voorraad. Je neemt alles wat je hebt mee hiernaartoe.” Maar, zo verklapt Steiner, er is geen reservechassis. De druk staat er dus vol op bij Magnussen en Schumacher. “Ze hebben geen vangnet, ze moeten dus voorzichtig zijn. Anders starten we opnieuw met één auto!”, aldus de teambaas van Haas, die eerder al aangaf dat hij verwacht dat de crash geen invloed zal hebben op het vertrouwen van Schumacher. “Je moet hiervan leren. Hoe hoger je komt, hoe ijler de lucht. Daar moet je mee omgaan.”