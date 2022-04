Mick Schumacher zal volgens Haas-teambaas Günther Steiner zijn vertrouwen niet verliezen na de zware crash in de kwalificatie in Saoedi-Arabië. Het is bovendien juist iets goeds dat Schumacher meer druk ervaart: “Je moet hiervan leren.”

Schumacher ontbrak in de Grand Prix van Saoedi-Arabië na de zware crash in de kwalificatie. De Duitser knalde op hoge snelheid tegen de muur en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek na controles in orde en verscheen zondag ook weer in de paddock, maar zou niet racen. Haas wilde geen risico nemen na de klap van 33G, waarbij de VF-22 zwaar beschadigd raakte. De crash zal het vertrouwen van Schumacher niet aantasten, denkt teambaas Günther Steiner.

“Ik denk niet dat hij het vertrouwen zal verliezen”, zegt Steiner. “Natuurlijk ligt de lat nu wat hoger dan vorig jaar. Toen bestond er geen twijfel over dat we voor de negentiende en twintigste plek gingen. Dat was waar we constant stonden.”

Lees ook: Danner denkt dat druk door komst Magnussen rol speelde in crash Schumacher: ‘Lat ligt hoger’

Het is volgens Steiner dan ook juist goed dat Schumacher onder wat meer druk staat om beter te presteren. “Je moet hiervan leren. Hoe hoger je komt, hoe ijler de lucht. Daar moet je mee omgaan.”

“Dat hoort bij het zijn van een Formule 1-coureur”, vervolgt Steiner. “Omgaan met druk hoort bij zo’n positie. De druk staat erop en als je niet van die druk houdt, moet je wat anders doen”, aldus de Haas-teambaas.

Na de race schatte Steiner in dat de schadepost van de crash tussen een half en één miljoen dollar lag. Het chassis leek niet kapot, maar het bodywork en de versnellingsbak wel. Het viel Steiner alleszins mee, maar: “Ik hoop dat we niet nog veel meer van dit soort crashes zullen hebben.”