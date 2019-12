Häkkinen kijkt uit naar Dutch GP: ‘Het wordt carnaval in Zandvoort’

De oranje zee aan supporters rondom het circuit van Zandvoort, tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen ziet de Dutch GP in Zandvoort wel zitten. De Fin kijkt uit naar het racefestijn in de Noord-Hollandse duinen: “Het wordt een soort carnaval.”

Lees ook: Mika Häkkinen onder indruk van Verstappens volwassenheid en dominantie

“Het wordt mega, persoonlijk kijk ik enorm uit naar het enthousiasme van de Nederlandse fans”, aldus wereldkampioen van 1998 en 1999 in de F1-podcast van Unibet. “Zij zullen volledig uit hun dak gaan en heel veel plezier maken. De Dutch GP wordt één groot feest, een soort carnaval in Zandvoort. Wat dat betreft wordt het fantastisch”, aldus Häkkinen.

‘Anders dan anders’

En Häkkinen hoopt dat het niet alleen bij een paar edities blijft in Zandvoort: “De organisatie probeert met iets geweldigs te komen, iets dat anders dan anders is. Ze willen een Dutch GP neerzetten met een blijvend karakter. Niet alleen voor een paar jaar maar zeker nog voor de periode dat Verstappen in de Formule 1 meedoet.”

De tijdsdruk wat betreft de verbouwingen, ziet Häkkinen niet als het grootste probleem. “Of ze op tijd klaar zijn? Ik denk dat het vervoer naar het circuit het enige probleem gaat zijn. Wat ik ervan heb begrepen hebben meer dan een miljoen mensen zich geregistreerd voor kaartjes. Ze gaan die dag veel hotdogs en bier verkopen in Zandvoort.”

Lees ook: Flashback ’96: Toen journalisten nog met Mika Häkkinen meevlogen naar Monaco