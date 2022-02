Lewis Hamilton acht het niet onmogelijk dat Ferrari of andere teams ‘maanden voorsprong’ hebben op Mercedes en Red Bull nadat de twee teams in 2021 tot de laatste race om de titel streden.

Terwijl Mercedes en Red Bull vorig jaar tot het uiterste gingen in de titelstrijd en lange tijd aan die bolide bleven werken, besloten enkele teams al vroeg in het jaar de ontwikkeling stop te zetten en alles op alles te zetten voor 2022. Een van die teams is Ferrari, dat een prima 2021 kende maar dit jaar weer op meer succes hoopt.

“Je zou aannemen dat Ferrari misschien niet veel aan de ontwikkeling van die auto heeft gedaan en gewoon alles in de auto van dit jaar heeft gestopt”, zei Lewis Hamilton bij de persconferentie op woensdag. “Betekent dat dat zij maanden voorsprong hebben? Of heeft een ander team maanden voorsprong? We zullen het wel zien”, aldus de Brit.

Dat andere teams mogelijk een voorsprong hebben omdat Mercedes zich lang op vorig seizoen moest focussen, betekent niet meteen dat Mercedes slecht werk heeft geleverd. “Mijn team maakt geen fouten”, benadrukt Hamilton. “Natuurlijk loop je altijd een risico, maar we maken geen fouten. We hebben zeer intelligente mensen in de fabriek, ik vertrouw ze 100 procent. En waar we vandaag ook mee beginnen, of het nu goed of slecht is, we zullen ons er doorheen werken. We hebben altijd een geweldig ontwikkelingsplan en personeelsbestand”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Foto: Motorsport Images