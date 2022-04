Lewis Hamilton noemt het ‘frustrerend’ dat hij met een redelijke ronde in Melbourne nog altijd 1,2 seconde tekort komt op Ferrari en Red Bull. Hij weet dat er voorlopig niets anders op zit dan geduld hebben: “We kunnen er gewoon niet veel aan doen.”

Na de tweede vrije training stond Hamilton er wat verloren bij voor de camera van Sky Sports. “Ik voel me goed, maar het was een lastige sessie”, vat hij daar zijn gevoel na de eerste dag in Melbourne samen. Hij noteerde de zevende tijd in de eerste training, die dus nog wat hoop gaf voor het team, maar in de middag was Hamilton op de dertiende plek terug te vinden.

Wat de Mercedes-coureur met name frustreert, is dat de aanpassingen aan de auto ‘geen verschil’ maken. “Het was een lastige dag. Je gaat deze optimistisch tegemoet, past wat dingen aan en dan lijkt er geen verbetering in te zitten.”

“We hebben wat dingen veranderd voor de tweede vrije training, maar de eerste verliep beter terwijl de tweede juist tricky was”, vervolgt Hamilton. “We kunnen er gewoon niet veel aan doen”, legt hij zich bij de situatie neer. “Het is zoals het is en we hebben het er mee te doen. Het is gewoon frustrerend dat je probeert te pushen en ze probeert bij te benen, maar zelfs met een redelijke ronde lig je 1,2 seconden achter. Dat is lastig”, besluit de Brit.

Foto: Motorsport Images