Mercedes zal voor de Grand Prix van Australië ‘geen magische oplossing’ hebben voor de problemen met de W13, stelt teambaas Toto Wolff. Hij benadrukt dat het team hard blijft werken, maar tot ze met oplossingen komen zullen ze alle kansen moeten maximaliseren met het huidige pakket.

Mercedes had het zwaar in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het team staat weliswaar tweede bij de constructeurs, maar de snelheid was in de eerste twee races nog ver te zoeken. De zege zit er voorlopig niet in, gaf Lewis Hamilton ook al aan. Mercedes hoopte de problemen snel op te kunnen lossen, maar dat zal in Australië nog niet het geval zijn.

“We zitten in een race om te leren en de eerste twee weekenden hebben aangetoond dat we nog genoeg te leren hebben”, stelt teambaas Toto Wolff. “Op dit moment voldoet de performance op de baan niet aan onze verwachtingen, maar iedereen in Brackley en Brixworth is bezig met het begrijpen van de problemen en met het vinden van de juiste oplossingen.”

Magische oplossing

Voor de Australische Grand Prix zal Mercedes in ieder geval niet met een ‘magische oplossing’ komen, vertelt Wolff. “Maar we pushen om gestaag verbeteringen door te voeren voor de komende races, waarmee we hopelijk meer vooraan zullen staan. Tot die tijd moeten we elke kans maximaliseren en het beste maken van het huidige pakket.”

“We staan dus voor verschillende uitdagingen,” vervolgt Wolff, “maar dat is iets waar we van genieten en dat is ook het moment dat het team echt zijn ware geest laat zien.” Na de races in Bahrein en Saoedi-Arabië gaven Lewis Hamilton en George Russell aan waar zij denken dat de W13 tekort komt. Hamilton stelde dat de auto ‘meer downforce en meer vermogen’ nodig heeft terwijl Russell denkt dat de problemen voor ’99 procent’ opgelost zullen zijn als het team het porpoising, het gehobbel op de rechte stukken, onder de knie krijgt.

“Lewis en George leveren een waardevolle bijdrage aan de algehele inspanning door feedback te geven, tijd door te brengen in de simulator en samen te werken om ons vooruit te helpen”, aldus Wolff.

Foto: Motorsport Images