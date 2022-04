Het is ook Red Bull-teambaas Christian Horner niet ontgaan dat Mercedes, de grote rivaal van de afgelopen jaren, dit jaar onder het nieuwe reglement worstelt met haar W13-bolide. Van medelijden of leedvermaak is echter geen sprake.

Sterker nog, het doet Horner niks, zo wordt hij geciteerd door de Britse krant Express. “Ze worstelen”, stelt ook Horner vast, maar: “Dat doet mij niks, ik heb daar geen gevoelens bij. Ik concentreer me er gewoon op dat wij competitief zijn in wat momenteel een zeer intens gevecht met Ferrari is.”

Dat gezegd hebbende, gaat Horner er vanuit dat Mercedes haar worstelingen vast wel weer te boven komt. “Ik twijfel er niet aan dat ze zich op een gegeven moment in de strijd zullen mengen, maar concentreer me dus op mijn eigen team”, herhaalt hij.

Waar de titelstrijd tussen Red Bull en Mercedes in 2021 bikkelhard was en ook naast de baan een zeer scherp randje had, verloopt die met Ferrari (vooralsnog) respectvoller. “Met Ferrari vechten is altijd anders”, vertelt Horner Eurosport, al speelt er mogelijk nog iets mee: “Er is misschien ook wat minder animositeit dan tussen ons en een aantal van onze andere rivalen is ontstaan.”

