Mercedes krijgt met de slechte seizoenstart een ‘lesje nederigheid’, stelt teambaas Toto Wolff. Het team zal er uiteindelijk sterker van worden, denkt de Oostenrijker, maar voor nu is het ‘allesbehalve leuk’.

In Bahrein werd al duidelijk dat de problemen bij Mercedes echt zijn en dat ze nog flink wat snelheid tekort komen op Ferrari en Red Bull, maar in Saoedi-Arabië zag het er nog slechter uit voor het team. Lewis Hamilton strandde in Q1 en pakte slechts één punt in de race waarin slechts dertien coureurs tot aan de streep kwamen. George Russell deed het een stuk beter met de vijfde plek, maar dat is uiteraard niet waar Mercedes voor wil strijden na acht jaar van constructeurstitels.

“Acht jaar lang bevonden we ons in de leuke gevechten vooraan”, zegt teambaas Toto Wolff. “Het is extreem pijnlijk dat we daar nu met een grote achterstand niet bij staan. Het is allesbehalve leuk. Het is een lesje nederigheid en dat zal ons uiteindelijk sterker maken, al is het nu zeker niet leuk.”

Na de Grand Prix van Bahrein leek er nog hoop te zijn dat de problemen met de W13 snel opgelost zouden worden, maar Wolff wil zich voor nu niet wagen aan een indicatie wanneer het team weer de snelheid zal hebben om zich in het gevecht vooraan te mengen.

“De auto staat niet waar we willen dat deze staat, het is daarom erg moeilijk om in te schatten wat het tekort aan rondetijd is als we de auto wat lager kunnen laten rijden. Ik hoop heel erg dat het gat kleiner is dan wat we tot nu toe gezien hebben, maar er zijn overal achterstanden.”