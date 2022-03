Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niet met de vinger wijzen naar de aspecten van de W13 die ervoor zorgden dat het team de eerste twee races van het seizoen tegenvallend presteerde. Het is voor hem belangrijker dat het team door blijft werken om de problemen op te lossen.

Mercedes heeft na twee races slechts 38 punten, al staat het daarmee wel nog tweede in het kampioenschap. Dat de W13 problemen heeft, werd in Saoedi-Arabië nog eens benadrukt. Lewis Hamilton worstelde flink met de auto en haalde Q2 niet eens, terwijl George Russell het resultaat leek te maximaliseren met de vijfde plek in de race, al bedroeg het gat naar nummer vier Sergio Pérez ruim twintig seconden.

Volgens Russell zou ’99 procent’ van de problemen met de W13 verdwijnen als het porpoising, het gestuiter op de rechte stukken, opgelost wordt, terwijl Hamilton duidelijk maakte dat Mercedes ‘meer grip en vermogen’ nodig heeft. Teambaas Toto Wolff kijkt er anders naar. Hij wil niet naar één aspect van de auto wijzen als boosdoener van de tegenvallende prestaties.

“Het is belangrijk om niet met de vinger te wijzen naar bepaalde aspecten van de auto”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “We werken samen als een team en ik denkt dat we achterstanden hebben die groter zijn dan enkel en alleen maar een tekort aan vermogen.”

“Staan we op sommige gebieden bij de topteams? Nee, dat denk ik niet”, geeft Wolff toe. “Maar je moet niet vergeten dat deze motor ons aan acht kampioenschappen op rij heeft geholpen. Nu moeten we elkaar gewoon bij het nekvel grijpen en onszelf uit deze puinhoop trekken”, aldus de Oostenrijker.