Lewis Hamilton lijkt in een Instagram-bericht te reageren op de geruchten over zijn toekomst in de Formule 1. Hij schrijft dat hij ‘aan zijn meesterwerk werkt’ en dat hij ‘zelf bepaalt wanneer het af is’.

Hamiltons motivatie werd in twijfel getrokken na het dramatische weekend in Imola. Van de kwalificatie tot de sprintrace en race: Hamilton kwam geen enkele keer tot een plaats in de top tien terwijl teamgenoot George Russell vierde werd in de race. Het was opnieuw een moeizaam weekend nadat het in Saoedi-Arabië eerder ook al slecht ging.

Het wakkerde geruchten aan over de toekomst van Hamilton, die nog wel een contract tot en met 2023 heeft bij Mercedes. Onder andere Formule1.nl-columnist Jacques Villeneuve vroeg zich af hoe lang Hamilton nog door wil gaan nu het zo slecht gaat.

“Is Hamilton er nog over twee, drie jaar, maakt hij dit seizoen überhaupt af? Je kan niet in iemand zijn hoofd kijken, je kan down zijn en depressief of je kan er niet mee omgaan dat je niet meer kan winnen. Dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat het leven beter is zonder racen. We hebben verrassingen gezien in het verleden: kampioenen kunnen er soms zomaar de brui aan geven”, schrijft Villeneuve in zijn column.

Hamilton lijkt in een bericht op Instagram te reageren op de speculatie rondom zijn toekomst. Hij schrijft: “Ik werk aan mijn meesterwerk, ik zal degene zijn die beslist wanneer het af is.” Het bericht gaat gepaard met een foto van de Brit, omringd door Pirelli-banden.