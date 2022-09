De stoelendans in de Formule 1 nadert de ontknoping en met slechts enkele zitjes beschikbaar voor 2023 slinken de kansen voor Daniel Ricciardo om ook dan op de grid te staan. Tot verbazing van Lewis Hamilton, die vindt dat de Australiër in de Formule 1 thuishoort: “Hij is te getalenteerd voor een reserverol.”

McLaren neemt na dit seizoen afscheid van Ricciardo, die vanwege tegenvallende prestaties zijn contract tot 2023 vroegtijdig ten einde ziet komen. De Australiër moet daardoor op zoek naar een ander team en heeft al aangegeven dat het Formule 1 of niets is.

Voorlopig weet Ricciardo zelf ook nog niet waar hij aan toe is voor 2023. “Ik bekijk alle opties”, geeft Ricciardo aan. “Ik heb nog niets bevestigd. Als ik wat weet, zal ik dat meteen laten weten. Er zijn geen geheimen, ik heb geen reden om het dan achter te houden.”

Haast heeft Ricciardo ook niet. “Het moet logisch zijn. Het moet goed zijn voor mijn toekomst, niet alleen voor volgend jaar. Het is complex. Maar als ik wat weet, weten jullie het ook”, benadrukt hij.

Dat er überhaupt gesuggereerd wordt dat Ricciardo een sabbatical, met een reserverol, zou nemen, leidt tot verontwaardiging bij Lewis Hamilton. “Hij moet racen”, zegt Hamilton stellig. “Hij is te getalenteerd om derde coureur te zijn. Als hij bij ons team zou komen, zou dat geweldig zijn”, doelt hij op de mogelijkheid van een reserverol bij Mercedes. “Maar een reserverol is niet het beste voor hem. Als ik manager was, dan zou hij racen.”

Mercedesdeal voor Ricciardo?

Er gaan geruchten dat Ricciardo als reservecoureur bij Mercedes aan de slag kan gaan, waar hij dan eerste in de rij zou zijn om Hamilton te vervangen. De Brit heeft echter slecht nieuws voor de Honey Badger. “We hebben al jaren verhalen gehad over stoppen met de Formule 1 enzovoorts. Ik voel me gezonder dan ooit, daar focus ik me meer dan ooit op. Ik ben niet van plan om binnenkort te stoppen, sorry Danny. Ik zal altijd bij Mercedes blijven, till the day I die.”

Ricciardo zelf wil weinig kwijt over die geruchten en herhaalt liever dat hij alle opties overweegt. “Ik wil op de grid staan en racen. Dit is een uitdagende periode geweest, maar mijn liefde voor de sport is niet minder geworden. Ik zit veel na te denken over volgend jaar en later, maar ik weet niet hoe die eruitziet”, besluit de Australiër.