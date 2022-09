Daniel Ricciardo staat open voor alle scenario’s voor 2023, maar wil nog niet denken aan een rol buiten de Formule 1. Het liefst staat hij volgend jaar op de grid, maar als het moet zou hij ook wel een reserverol willen accepteren.

Na jaren van sterke prestaties is het bij McLaren voor Ricciardo – op zijn zege in Monza vorig jaar na – de verkeerde kant opgegaan. Zijn prestaties verbleken bij die van teamgenoot Lando Norris en hij mag na dit seizoen dan ook al naar een ander team zoeken terwijl hij een contract had lopen tot eind 2023.

Voor nu slinken de kansen voor Ricciardo om een zitje op de Formule 1-grid voor 2023 te bemachtigen. Hij wil echter geen opties uitsluiten. “Ik sta open voor alle scenario’s”, zegt Ricciardo over de mogelijkheid van een reserverol bij een van de topteams. “Daar zitten voor- en nadelen aan. Er zitten voordelen aan omdat je dan wat meer vrije tijd hebt. De afgelopen achttien maanden is dat uitdagender geweest dus misschien zou dat wel goed zijn.”

“Maar het is ook goed om actief te blijven”, vervolgt Ricciardo. “Dat is waarom ik opensta voor alles. Zelfs al is het reserverol, ik wil niet te trots zijn om te zeggen dat ik daar te goed voor ben. Ik wil gewoon alles aanhoren en dan kijk ik wel wat logisch is. Het kan iets zijn dat een goed opstapje biedt voor de toekomst en volgend jaar kan een jaar zijn waarin ik wat meer geduld nodig heb.”

Formule 1 of niets

De opties voor Ricciardo zijn mager, met enkel Williams en Haas als echte mogelijkheden voor een fulltime zitje voor 2023. Aan een optie buiten de Formule 1 wil hij echter niet denken. “Ik ben nog steeds in staat om van een project te houden. Maar als ik de keuze krijg tussen een langer project of een waarbij je direct om de zeges kunt strijden, dan ga ik uiteraard voor de snelle zeges.”

“Sinds 2017 zit ik elke twee jaar bij een ander team. Ik wil niet zomaar een contract tekenen en denken dat er in 2024 weer wat anders komt. Het is dus niet zo makkelijk als even op de grid staan volgend jaar. Het kan veel verschillende kanten opgaan dus ik hoef niet direct een besluit te nemen. Het gaat erom dat ik kies wat voor mij het beste is.” Hij benadrukt: “Ik geef de Formule 1 niet op. Als ik volgend jaar niet op de grid sta, dan vind ik wel een manier om er in 2024 weer bij te zijn.”