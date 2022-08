Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het ‘erg jammer’ om te zien hoe de Formule 1-carrière van Daniel Ricciardo zo snel bergafwaarts is gegaan. De Brit stelt dat de Formule 1 beter af is met de lachende Australiër dan zonder en hoopt dat hij nog een kans krijgt.

Ricciardo nam na het seizoen 2018 afscheid van Red Bull om een nieuw avontuur aan te gaan bij Renault. Dat pakte niet uit zoals gehoopt, met slechts twee podiumplaatsen in twee seizoenen. Na die twee seizoenen verkaste hij al naar McLaren, waar het niet veel beter ging. De Australiër worstelt om teamgenoot Lando Norris bij te benen en zag onlangs zijn contract voor 2023 vroegtijdig beëindigd worden waardoor hij op zoek moet naar een nieuw team.

Het nieuws leidde tot teleurstelling bij Red Bull-teambaas Christian Horner. “Het is gewoon erg jammer”, zegt Horner over de oud-Red Bull-coureur tegen Sky Sports. “Natuurlijk sta ik er niet meer dichtbij, maar ik heb wel een beetje met Daniel gesproken.” Die gesprekken maakten Horner er niet vrolijker op. “Ik herken hem niet meer als de coureur die hij was toen hij voor ons reed”, merkt de Brit op.

“Hij is een van de beste coureurs, hij heeft zeker dat vermogen. Zijn zelfvertrouwen is weg. We zijn gewend om hem op het podium te zien, dat hij shoeys doet, een beetje gek doet met zijn grote glimlach, maar dat zien we allemaal niet meer”, stelt Horner vast.

Hij hoopt dan ook dat Ricciardo bij een ander team nog een kans krijgt. “De Formule 1 is beter af met hem in het kampioenschap dan zonder hem”, meent de Red Bull-teambaas.