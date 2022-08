Daniel Ricciardo heeft nog geen idee of en waar hij volgend jaar rijdt. De Australiër neemt na dit seizoen afscheid van McLaren en hintte voorafgaand aan de Belgische Grand Prix op het nemen van een sabbatical.

Ricciardo en McLaren kondigden dinsdag aan na dit seizoen niet met elkaar verder te gaan. De 33-jarige coureur kwam vorig seizoen over van Alpine, maar echt een succes werd het huwelijk met McLaren nooit. Ricciardo won vorig seizoen weliswaar in Monza – de eerste zege voor McLaren sinds 2012 – maar sindsdien hollen zijn prestaties alleen maar achteruit. Niet alleen het gat met teamgenoot Lando Norris is enorm – 19 om 76 punten – ook het onderlinge kwalificatieduel (2-11) laat zien dat Ricciardo zich niet echt thuis voelt in de MCL36.

Sabbatical?

En dus vertrekt de Honey Badger aan het einde van het seizoen bij McLaren. Waar zijn toekomst ligt, kon Ricciardo zelf natuurlijk nog niet zeggen, maar zijn liefde voor Formule 1 blijft groot en dus wil hij in de koningsklasse van de autosport actief blijven. Mocht het niet volgend seizoen zijn dan misschien een jaar later. “In deze fase van mijn carrière is de Formule 1 nog steeds iets wat ik leuk vind. Als ik naar mezelf als coureur kijk dan is het in deze klasse. Maar mocht het er niet van komen in het volgende seizoen dan moet ik misschien een tijdje vrijaf nemen. Ik ben bereid om dat te doen.”

Theoretisch gezien zou Ricciardo naar Alpine kunnen terugkeren, mocht Oscar Piastri inderdaad toestemming krijgen om naar McLaren te gaan. Ook bij Haas en Williams zou voor komend seizoen misschien wat mogelijk zijn. Een ander scenario verbindt Ricciardo aan Andretti Autosport. De Amerikanen willen dolgraag de Formule 1 in en hebben afgelopen week nog een compleet nieuwe fabriek geopend. Ricciardo is mede door Netflix mateloos populair in de Verenigde Staten en zou ondanks zijn Australische achtergrond een prima uithangbord zijn. Nadeel is dat het nog wel enige jaren kan duren alvorens Andretti actief is in de Formule 1 en het tegen die tijd te laat zou kunnen zijn voor de 33-jarige Ricciardo.

‘Grote cheque’

In een reactie op het vertrek van Ricciardo liet teambaas Zak Brown weten dat de scheiding McLaren een flinke zak geld gaat kosten. Ricciardo had een optie om ook in 2023 voor McLaren te rijden. Om onder die clausule uit te komen, heeft McLaren een ‘flinke cheque’ moeten uitschrijven, zegt Brown in The High Performance Podcast. Hoe hoog het bedrag is wilde hij niet zeggen, maar volgens insiders zou het gaan om een cheque met zeven nullen.