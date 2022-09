Met de beslissing van het zogenaamde Contract Recognition Board van de FIA dat Oscar Piastri voor McLaren mag uitkomen, kwam er ook een opvallend detail naar buiten. De jonge Piastri had namelijk al op 4 juli een contract bij de formatie uit Woking getekend. Dat was ook nieuws voor Daniel Ricciardo die overigens opvallend koel en zakelijk bleef.

Het detail van de timing was pikant aangezien Ricciardo in een social media-post 9 dagen na die datum stelde dat zijn toekomst bij McLaren lag en dat hij volledig toegewijd was aan de oranje constructeur. “Om eerlijk te zijn, dat van 4 juli, hoor ik vandaag ook voor het eerst”, bekent Ricciardo tegenover Sky Sports. “Maar voor die tijd zijn we ook al maandenlang in gesprek geweest over hoe het in de toekomst beter zou kunnen gaan bij het team.”

De bewuste post op de Instagram van Daniel Ricciardo waarin hij afrekent met geruchten over zijn toekomst. Negen dagen daarvoor had Oscar Piastri dus al een contract getekend.

Lees ook: McLaren in gelijk gesteld in kwestie Piastri: Alpine kan zoeken naar alternatief

Zoals gezegd, Ricciardo is ook te ervaren om zich enorm emotioneel over de kwestie uit te laten. De Australiër loopt lang genoeg mee: “Wat het team met Oscar heeft besproken en besloten, wanneer en op welke dag: dat zijn niet mijn zaken. Als dat zo is, dan is dat zo. Daar heb ik verder niet zo heel veel mee te maken.”

Teambaas Andreas Seidl wil niets kwijt over zijn gesprekken met Ricciardo maar benadrukte wel: “Gedurende de afgelopen maand is alles in een open en transparante dialoog met Daniel. Onze relatie is belangrijk voor mij en dat is goed gegaan.”