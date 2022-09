Na flink wat overleg is de Contract Recognition Board van de FIA tot een besluit gekomen over het contract van Oscar Piastri. Zij hebben enkel het contract tussen McLaren en Piastri erkend, waardoor Alpine kan gaan zoeken naar een alternatief.

Alpine kondigde Piastri aan als vervanger van Fernando Alonso, nadat de Spanjaard bij Aston Martin was bevestigd voor 2023. Piastri maakte op sociale media echter duidelijk dat hij geen contract had getekend bij Alpine en dat hij ook niet voor het team zou rijden. Dat wakkerde de geruchten aan dat Piastri al een deal had bij McLaren, waar Daniel Ricciardo naar de uitgang werd gewerkt.

Alpine was ervan overtuigd dat Piastri een contract had getekend voor het seizoen 2023 en wilde de junior, waar het team veel tijd en geld in heeft geïnvesteerd, niet zomaar laten gaan. Zij dreigden met een rechtszaak tegen Piastri om compensatie te krijgen, maar de zaak kwam eerst bij de Contract Recognition Board van de FIA terecht. Zij bepalen welk team er op basis van het contract recht heeft op de coureur.

Dat overleg vond maandag na de Grand Prix van België plaats en na enkele dagen is er een besluit genomen. De CRB heeft namelijk enkel het contract tussen McLaren en Piastri erkend waardoor Alpine op zoek kan gaan naar een alternatief.

“Het tribunaal heeft unaniem beslist dat het enige contract dat door de Board moet worden erkend, het contract is tussen McLaren Racing Limited en Piastri van 4 juli 2022″, valt in de verklaring te lezen. “Piastri is gerechtigd om voor McLaren Racing Limited te rijden voor de seizoenen 2023 en 2024.”

McLaren kondigt Piastri aan

In de verklaring wordt dus ook meteen duidelijk dat Piastri al sinds 4 juli een contract had klaarliggen bij McLaren, terwijl Alonso zijn afscheid bij Alpine pas op 1 augustus kenbaar maakte. Dat maakt het ook meteen pijnlijk voor Ricciardo, die op 13 juli nog in een bericht op sociale media aangaf zijn contract voor 2023 uit te zitten. McLaren kondigde onlangs aan dat het na dit seizoen afscheid neemt van Ricciardo.

McLaren heeft na de bekendmaking van de CRB ook direct naar buiten gebracht dat het inderdaad Piastri heeft vastgelegd voor 2023. “Ik ben erg blij dat ik mijn Formule 1-debuut mag maken bij zo’n prestigieus team als McLaren en ik ben erg dankbaar voor de kans die mij geboden wordt”, zegt Piastri. “Het team heeft een lange traditie om jong talent een kans te geven en ik kijk ernaar uit om samen met Lando (Norris, red.) hard te werken om het team naar voren te stuwen. Ik ben gefocust op de voorbereiding op mijn Formule 1-debuut in 2023 en op het starten van mijn Formule 1-carrière in papaja.”

Het nieuws betekent ook dat het silly season nog in volle gang blijft, met dat zitje naast Esteban Ocon nog steeds vrij voor 2023. De grootste kanshebber lijkt Pierre Gasly. Naar verluidt zou Red Bull al akkoord zijn gegaan met het vrijlaten van Gasly uit de Red Bull-familie om zo de overstap naar Alpine mogelijk te maken. Ocon heeft echter duidelijk aangegeven dat hij het liefst Haas-coureur Mick Schumacher als teamgenoot zou hebben. Ook Daniel Ricciardo zou nog kanshebber zijn, al zou hij dan eventueel nog dat zitje bij Haas kunnen opeisen.