Lewis Hamilton heeft in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor het eerst sinds Brazilië 2017 Q2 niet bereikt. Het was een verrassing voor de fans, maar ook voor de zevenvoudig wereldkampioen, die vanaf de zestiende plek zal starten, zelf.

“Ik kan maar niet verbeteren, zo lijkt het”, vertelde Hamilton op de boordradio na het zetten van de zestiende tijd met nog minder dan drie minuten te gaan. Hij nam daarna een ronde de tijd om zich weer op te maken voor één laatste poging. Hij verbeterde zich wel, maar het was Lance Stroll die nog wat sneller was waardoor Hamilton op de zestiende plaats zal starten in de race, tot ongeloof van teambaas Toto Wolff.

“Dat is helaas P16”, liet engineer Peter Bonnington weten. “Het spijt me jongens”, was het antwoord van Hamilton. Ondertussen ging teamgenoot George Russell wel door met de vierde tijd in Q1. Het is voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië 2017 dat Hamilton Q2 niet haalt, al was dat toen vanwege een schuiver. “De auto voelde goed in de derde vrije training, we veranderden voor de kwalificatie wat aan de auto en toen was het een nachtmerrie”, reageert Hamilton kort bij Viaplay.

Lees ook: Mercedes heeft porpoising nog niet onder de knie: ‘Maar balans is beter’

Bij Sky Sports gaat de Brit dieper in op de problemen. “Ik worstelde gewoon met de balans van de auto. Het was niet zoals ik het wilde hebben. We zijn professioneel en helaas zijn we de verkeerde kant opgegaan met de afstelling”, geeft hij toe. Later gaf Hamilton aan dat de kans bestaat dat het team alles omgooit en voor een start vanuit de pitstraat kan gaan.