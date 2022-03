De problemen met het porpoising waren vrijdag nog duidelijk zichtbaar bij Mercedes, maar de balans van de W13 is nu ‘beter’. Mercedes heeft op vrijdag veel getest om het probleem met het gestuiter van de bolide te begrijpen en aan te kunnen pakken.

Net als in Bahrein klaagden Lewis Hamilton en George Russell ook in Saoedi-Arabië over het gehobbel van de W13. Ideaal was dat natuurlijk niet: Hamilton noteerde de vijfde tijd, Russell de zesde, maar het gat naar Ferrari’s Charles Leclerc bedroeg nog steeds een halve seconde.

Lees ook: Hamilton wil zich ‘zo snel mogelijk’ in titelstrijd mengen

“We hebben wat meer geëxperimenteerd om het stuiterprobleem hier te begrijpen”, vertelt Andrew Shovlin, trackside engineering director. “Sommige dingen hebben het erger gemaakt, sommige dingen hebben geholpen. Maar we hebben nog niet de oplossing voor het probleem.”

Voor de zaterdag kan Mercedes het probleem wel wat ‘verminderen’. “Het beïnvloedt de coureurs in bepaalde bochten en dat kost tijd”, legt Shovlin uit. “In vergelijking met Bahrein is de balans van de auto beter en qua bandenslijtage zijn we best tevreden met wat we vandaag hebben gezien.”

Lees ook: Russell: ‘Zie niet in waarom we gat naar Red Bull en Ferrari niet kunnen dichten’

Toch weet Shovlin dat Mercedes over één ronde nog wat tijdswinst kan boeken. “We hebben zaterdag de tijd om dat te doen.” De conclusie na de eerste dag in Saoedi-Arabië? “Al met al een redelijke dag, maar we hebben duidelijk nog wat werk te doen voordat we Red Bull of Ferrari het lastig gaan maken.”