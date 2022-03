Lewis Hamilton zegt ‘realistisch’ te zijn over de uitdagingen waar Mercedes nu voor staat, maar wil zich ook weer ‘zo snel mogelijk’ in de titelstrijd mengen.

De Mercedes W13 bleek in Bahrein nog niet in staat te zijn om voor de titel te gaan. Lewis Hamilton en George Russell kwamen flink wat tijd tekort voor de poleposition en kwamen in de race ook amper in beeld, al was de vreugde groot toen de twee als derde en vierde over de streep kwamen.

Hamilton weet dat er problemen zijn met de W13, met name met het porpoising, en heeft momenteel dan ook nog niet te veel last van zorgen om de titelstrijd, zegt hij, maar: “Ik wil me zo snel mogelijk in de titelstrijd mengen. We kunnen niet elk weekend rekenen op zo’n resultaat als afgelopen weekend. We moeten zo snel mogelijk naar voren komen”, aldus de Brit.

Hoewel Hamilton zich weer snel in de titelstrijd wil mengen, zegt hij ook ‘realistisch’ te zijn over de uitdagingen waar het team nu voor staat. “We hebben problemen die we proberen op te lossen. Er zit veel potentie in de auto, we werken zo hard als we kunnen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.”

“We hebben al de geweldige prestaties van andere teams gezien en hoe spannend het allemaal is, dus ik hoop dat het zal verbeteren”, vervolgt hij. “Ik twijfel er niet aan dat ik de beste groep mensen achter me heb staan om met de oplossingen te komen en de performance uit de auto te halen.”

Voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië verwacht Hamilton in ieder geval ‘geen wonderen’. “Het team heeft de afgelopen drie dagen hard gewerkt. Ik ben trots op het team, maar met zo weinig tijd tussen de twee races zullen er geen grote verschillen zijn.”

