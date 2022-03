George Russell weet dat Mercedes nu nog tegen een flinke achterstand ten opzichte van Ferrari en Red Bull aankijkt, maar is er ook van overtuigd dat het team dat gat kan dichten. Voor nu zal het vooral draaien om schadebeperking, benadrukt de Brit.

Russell haalt in Saoedi-Arabië aan dat ‘mensen nu dus hebben gezien dat we niet aan het sandbaggen waren’, met Mercedes dat in Bahrein niet echt in het stuk voor kwam. Lewis Hamilton en Russell werden uiteindelijk wel derde en vierde, maar hadden het geluk van de dubbele uitvalbeurt van Red Bull aan hun zijde.

“De snelheid was prima, maar niet spectaculair”, stelt de Brit. Er zit wel nog meer in, benadrukt hij, maar het gaat volgens Russell even duren om meer uit de auto te halen. Volgens technisch directeur James Allison zou dat wel al binnen ’twee of drie races’ opgelost kunnen worden, maar Russell waagt zich nog niet aan een indicatie.

Wat voor Russell wel duidelijk is, is dat Red Bull en Ferrari ‘best een beetje’ voorliggen. Toch ziet Russell nog wat kansen voor Mercedes om mee te doen voor het kampioenschap. “In Formule 1 verandert alles heel snel”, legt de Brit uit. “We hebben het geluk dat de kalender niet zo volgepakt is aan het begin. Zelfs als we de eerste drie maanden achterlopen, zijn dat maar zes of zeven races. Het is een seizoen van 23 races.”

“Je hebt na de zomerpauze nog een kans”, benadrukt Russell, doelend op de sterke tweede seizoenshelft van Mercedes en Hamilton vorig jaar. “Je moet nu de schade beperken, geen onnodige punten weggooien zodat we nog binnen afstand blijven, zelfs al is dat voor de vijfde of zesde plek. Hopelijk kunnen we vechten zodra de auto wat beter wordt. Ik zie niet in waarom we dat gat niet kunnen dichten. Maar we weten ook dat Ferrari en Red Bull ook zullen blijven ontwikkelen, zij kunnen ook weer zes tienden vinden”, aldus Russell.