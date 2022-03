Mercedes hoopt dat het ‘in de komende twee of drie races’ de problemen met de W13 kan verhelpen. Technisch directeur James Allison heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat ze het zullen oplossen en dat ze ‘snel weer competitief’ zullen zijn.

Mercedes kende een uitdagend weekend in Bahrein. Het kampioensteam van 2021 wist na de kwalificatie dat het lastig zou worden om voor de zege te strijden en teambaas Toto Wolff was dan ook zeer tevreden met de derde en vierde plek na de dubbele uitvalbeurt van Red Bull. Hoewel de problemen bij de W13 nog steeds aanwezig zijn, heeft Mercedes er vertrouwen in dat ze zich snel weer in het gevecht zullen mengen.

“Wat we voor ons hebben liggen, de manier waarop we deze problemen aanpakken, de manier waarop we met oplossingen zullen komen geeft me het vertrouwen dat we behoorlijk snel weer een competitieve auto zullen hebben”, zegt technisch directeur James Allison. “We kunnen dan ons doel nastreven om kampioen te worden.”

Waar Wolff en Lewis Hamilton al hebben aangegeven niet te verwachten dat de problemen snel opgelost zullen worden, denkt Allison er wat optimistischer over. “We willen deze problemen zo snel mogelijk verhelpen, hopelijk in de komende twee of drie races. Maar we zullen het hoe dan ook rechtzetten en we zullen onze auto weer vooraan zetten om onze droom om kampioen te worden na te jagen.”

Mercedes verloor gemiddeld een halve seconde ten opzichte van Ferrari en Red Bull. Dat is voor het team dat de afgelopen jaren de Formule 1 domineerde natuurlijk een klap, maar Allison vreesde juist erger. “Het is uitdagend, maar na de wintertest vreesde ik erger en ik denk dat de verbeteringen in de performance die we hebben doorgevoerd voor de eerste race, hoewel dat misschien niet zichtbaar was voor de fans, is bemoedigend voor het team”, besluit Allison.

