Dat Mercedes in Bahrein zou juichen om een derde en vierde plek, leek na vorig seizoen onmogelijk. Toch is teambaas Toto Wolff zeer tevreden met het resultaat na een lastige race: “We hebben ons lesje geleerd.”

“Vandaag stonden we boven onze gewichtsklasse met de dubbele uitvalbeurt voor Red Bull, maar de derde en vierde plaats is een fantastisch resultaat”, blikt Wolff terug op de Grand Prix van Bahrein. Lewis Hamilton en George Russell waren lange tijd op de vijfde en zesde plaats te vinden en verloren te veel tijd ten opzichte van Red Bull en Ferrari. “Op de zachte band stonden we er op pure snelheid, voordat de banden slijten, bijna bij. Niet waar Leclerc stond, maar wel waar de anderen stonden”, stelt Wolff.

Mercedes leek het zwaar te hebben op de banden. Zowel Russell als Hamilton kwam drie keer binnen voor een pitstop en met name de stints op de harde band vielen tegen. “De bandenslijtage was te groot, dus we probeerden wat anders door de harde band te pakken. Maar dat was een seconde per ronde langzamer, we hebben ons lesje wel geleerd.”

Een verklaring voor het gebrek aan snelheid heeft Wolff wel. “Ik denk dat we vandaag met te veel vleugel reden. We hadden te veel luchtweerstand omdat we op dit moment onderdelen tekort komen, maar hopelijk kunnen we de situatie verbeteren en vooruitgang boeken ten opzichte van het voordeel van de top twee”, doelt de Oostenrijker op Ferrari en Red Bull, die gemiddeld ruim een halve seconde sneller waren.

Krachtbronkopzorgen

Net als in de kwalificatie viel op dat de Mercedes-aangedreven teams onderaan stonden. In de race werd nog maar eens duidelijk hoe pijnlijk de situatie is: McLaren, dat vorig jaar regelmatig in de top tien eindigde en zelfs de 1-2 pakte in Monza, kwam nu slechts tot de veertiende en vijftiende plek. Aston Martin en Williams deden het niet veel beter en bleven ook puntloos. Slecht nieuws voor die teams is dat vanaf dit jaar de motorleveranciers dankzij de bevriezing van de ontwikkeling de prestaties van de motor tot 2025 niet mogen verbeteren, maar ze mogen wel nog sleutelen om de betrouwbaarheid te verbeteren.

“We moeten echt alles op alles zetten om de prestaties van de krachtbron te verbeteren, maar de vleugel was voor ons vandaag het probleem wat betreft de snelheid op rechte stukken”, aldus Wolff. “Op dit moment staan we vijfde en zesde op de baan en we proberen terrein terug te winnen, maar dat gaat niet van de ene dag op de andere – we blijven pushen.”

Foto: Motorsport Images